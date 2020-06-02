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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
02 июня 2020, 16:56 12

Абитуриенты с оккупированных территорий смогут поступить в вузы без ВНО

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02 июня 2020, 16:56 12
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Однако они будут вынуждены сдать два экзамена
Фото: flickr
Однако они будут вынуждены сдать два экзамена

Абитуриенты из оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей смогут вступить в украинские вузы без внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщает Министерство образования и науки, передает RegioNews.

Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступать без ВНО в вузы и техникумы, где работают центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", их в Украине насчитывается около 100.

Образовательные центры будут работать с 9 июня по 23 октября в каждом учреждении этого списка. Желающие поступить на бюджет должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию.

Абитуриент без украинского документа об образовании может получить его через образовательный центр. Эти абитуриенты должны сдать только два экзамена государственной итоговой аттестации - украинский язык и историю Украины, а также один вступительный экзамен, который устанавливает конкретный вуз", - говорится в сообщении.

Абитуриенты из Крыма и Донбасса, у которых есть украинский аттестат и которые прошли ВНО, имеют возможность вступать в любое высшее учебное заведение.

Напомним, в Министерстве образования и науки Украины сообщили даты проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году. ВНО начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

Как сообщалось ранее, в связи с общенациональным карантином МОН разработало два сценария завершения учебного года, проведение ВНО и вступительной кампании и отменило госаттестацию школьников 2020 года.


ОРДЛО образование ВНО Абітуриенты
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