Абитуриенты с оккупированных территорий смогут поступить в вузы без ВНО
Абитуриенты из оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей смогут вступить в украинские вузы без внешнего независимого оценивания.
Об этом сообщает Министерство образования и науки, передает RegioNews.
Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступать без ВНО в вузы и техникумы, где работают центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", их в Украине насчитывается около 100.
Образовательные центры будут работать с 9 июня по 23 октября в каждом учреждении этого списка. Желающие поступить на бюджет должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию.
Абитуриент без украинского документа об образовании может получить его через образовательный центр. Эти абитуриенты должны сдать только два экзамена государственной итоговой аттестации - украинский язык и историю Украины, а также один вступительный экзамен, который устанавливает конкретный вуз", - говорится в сообщении.
Абитуриенты из Крыма и Донбасса, у которых есть украинский аттестат и которые прошли ВНО, имеют возможность вступать в любое высшее учебное заведение.
Напомним, в Министерстве образования и науки Украины сообщили даты проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году. ВНО начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.
Как сообщалось ранее, в связи с общенациональным карантином МОН разработало два сценария завершения учебного года, проведение ВНО и вступительной кампании и отменило госаттестацию школьников 2020 года.
- 20:31 02 июня Коронавирус обнаружили в 10 работников Харьковского лабораторного центра
- 20:00 02 июня В ЦИК объяснили, почему невозможно провести выборы на округе умершего Давыденко
- 19:30 02 июня "Укрпочта" продала недвижимости на 90 миллионов
- 18:41 02 июня Перестрелка в Броварах: задержан криминальный авторитет и еще 12 человек
- 18:29 02 июня В зоне ООС 7 обстрелов, один военный ранен - штаб
- 18:26 02 июня "Евросолидарность" обещает поддержку отставки Авакова на голосовании
- 22:02 01 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:00 26 мая Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
- 13:15 28 мая Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
- 12:00 27 мая "У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
- 17:00 28 мая Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
- 13:00 29 мая Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"