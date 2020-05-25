В Україні стартувала реєстрація на додаткові сесії ЗНО
Сьогодні, 25 травня, розпочалася реєстрація для участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання.
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає RegioNews.
Право на реєстрацію в цей період мають особи, які:
- не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають (перебувають) на території, на якій у порядку, визначеному законодавством, встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;
- брали участь в антитерористичній операції, або проживають на тимчасово окупованій території;
- за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;
- повинні складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання, але через поважні причини не змогли зареєструватися у основний період реєстрації (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії тільки з навчальних предметів, за якими їм будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію).
У Центрі звернули увагу, що комплект реєстраційних документів повинен містити:
- оформлену реєстраційну картку, бланк якої формується з використанням спеціального сервісу "Зареєструватися";
- заяву для участі в додатковій сесії;
- завірену копію паспорта громадянина України;
- завірену копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);
- при необхідності інші документи (медичний висновок про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені/прізвища, копію нотаріально засвідченого перекладу на українську мову документів, наданих іноземною мовою для реєстрації).
Також у МОН нагадують, що в цьому році додаткова сесія почнеться:
- 24 липня тестуванням з фізики;
- 28 липня відбудеться ЗНО з математики;
- 29 липня - з іспанської мови;
- 30 липня - з французької мови;
- 31 липня - з німецької мови;
- 3 серпня - з англійської мови;
- 4 серпня - з української мови та літератури;
- 5 серпня - з біології;
- 6 серпня - з історії України;
- 7 серпня - з географії.
Нагадаємо, Міністерстві освіти і науки України повідомили дати проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році. ЗНО розпочнеться 25 червня тестування з математики і завершиться 17 липня тестуванням з хімії.
Як повідомлялося раніше, у зв'язку з загальнонаціональним карантином МОН розробило два сценарію завершення навчального року, проведення ЗНО та вступної кампанії і скасувало держатестацію школярів 2020 року.
З 6 квітня, для учнів 5-11 класів з усієї країни стартував проект "Всеукраїнська школа онлайн" – уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом будуть транслювати українські телеканали і YouTube-канал Міністерства освіти і науки.
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