Трьом областям України не дозволили відновити міжобласні перевезення

Заборона стосується Чернівецької, Волинської та Рівненської областей

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Заборона стосується Чернівецької, Волинської та Рівненської областей

У Мінінфраструктури зазначають, що три області - Чернівецька, Волинська та Рівненська не отримали дозвіл на відновлення міжобласних перевезень.

Як передає RegioNews, про це повідомив представник міністерства у коментарі "Українським Новинам".

Сьогодні, рішенням обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, міжобласні автомобільні перевезення не були відновлені у Чернівецькій, Волинській та Рівненській областях", - повідомив представник міністерства.

За даними представника Міністерства інфраструктури, міжобласні автомобільні перевезення не відновилися також у двох районах Тернопільської області.

Точної дати запуску міжобласного автомобільного повідомлення в зазначених областях в міністерстві не називають. Рішення буде прийнято тільки після того, як обласні комісії підтвердять досягнення необхідних епідпоказників.

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