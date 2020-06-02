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02 червня 2020, 10:44 13

Трьом областям України не дозволили відновити міжобласні перевезення

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02 червня 2020, 10:44 13
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Заборона стосується Чернівецької, Волинської та Рівненської областей
Фото: з відкритих джерел
Заборона стосується Чернівецької, Волинської та Рівненської областей

У Мінінфраструктури зазначають, що три області - Чернівецька, Волинська та Рівненська не отримали дозвіл на відновлення міжобласних перевезень.

Як передає RegioNews, про це повідомив представник міністерства у коментарі "Українським Новинам".

Сьогодні, рішенням обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, міжобласні автомобільні перевезення не були відновлені у Чернівецькій, Волинській та Рівненській областях", - повідомив представник міністерства.

За даними представника Міністерства інфраструктури, міжобласні автомобільні перевезення не відновилися також у двох районах Тернопільської області.

Точної дати запуску міжобласного автомобільного повідомлення в зазначених областях в міністерстві не називають. Рішення буде прийнято тільки після того, як обласні комісії підтвердять досягнення необхідних епідпоказників.

Нагадаємо, в рамках ослаблення карантину в Україні відновить роботу залізничне сполучення. Продаж квитків буде доступна тільки на 50% місць у поїздах, а пасажирів зобов'зв'яжуть бути в масках.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити в Україні карантин, але з смягчениями - так званий "адаптивний карантин".

Крім того, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу з всіх етапів карантину.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив 10 ключових ініціатив уряду, спрямованих на подолання наслідків кризи, спровокованої пандемією COVID-19.


область транспорт інфраструктура Міністерство авто
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