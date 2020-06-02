Трьом областям України не дозволили відновити міжобласні перевезення
У Мінінфраструктури зазначають, що три області - Чернівецька, Волинська та Рівненська не отримали дозвіл на відновлення міжобласних перевезень.
Як передає RegioNews, про це повідомив представник міністерства у коментарі "Українським Новинам".
Сьогодні, рішенням обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, міжобласні автомобільні перевезення не були відновлені у Чернівецькій, Волинській та Рівненській областях", - повідомив представник міністерства.
За даними представника Міністерства інфраструктури, міжобласні автомобільні перевезення не відновилися також у двох районах Тернопільської області.
Точної дати запуску міжобласного автомобільного повідомлення в зазначених областях в міністерстві не називають. Рішення буде прийнято тільки після того, як обласні комісії підтвердять досягнення необхідних епідпоказників.
Нагадаємо, в рамках ослаблення карантину в Україні відновить роботу залізничне сполучення. Продаж квитків буде доступна тільки на 50% місць у поїздах, а пасажирів зобов'зв'яжуть бути в масках.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити в Україні карантин, але з смягчениями - так званий "адаптивний карантин".
Крім того, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу з всіх етапів карантину.
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