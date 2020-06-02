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02 июня 2020, 10:44 18

Трем областям Украины не разрешили возобновить межобластные перевозки

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02 июня 2020, 10:44 18
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Запрет касается Черновицкой, Волынской и Ровенской областей
Фото: из открытых источников
Запрет касается Черновицкой, Волынской и Ровенской областей

В Мининфраструктуры отмечают, что три области - Черновицкая, Волынская и Ровенская не получили разрешение на возобновление межобластных перевозок.

Как передает RegioNews, об этом сообщил представитель министерства в комментарии "Українським Новинам".

Сегодня, решением областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, межобластные автомобильные перевозки не были возобновлены в Черновицкой, Волынской и Ривненской областях", - сообщил представитель министерства.

По данным представителя Министерства инфраструктуры, межобластные автомобильные перевозки не возобновились также и в двух районах Тернопольской области.

Точной даты запуска межобластного автомобильного сообщения в указанных областях в министерстве не называют. Решение будет принято только после того, как областные комиссии подтвердят достижение необходимых эпидпоказателей.

Напомним, в рамках ослабление карантина в Украине возобновит работу железнодорожное сообщение. Продажа билетов будет доступна только на 50% мест в поездах, а пассажиров зобов'свяжут быть в масках.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение продолжить в Украине карантин, но с смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".

Кроме того, Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода из всех этапов карантина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил 10 ключевых инициатив правительства, направленных на преодоление последствий кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19.


область транспорт инфраструктура Министерство авто
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