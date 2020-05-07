Кабмін затвердив перспективні плани чотирьох областей

У Вінницькій області передбачено 63, у Донецькій – 66, у Черкаській – 67, у Чернівецькій – 52 територіальні громади

У Вінницькій області передбачено 63, у Донецькій – 66, у Черкаській – 67, у Чернівецькій – 52 територіальні громади

Кабінет Міністрів України затвердив перспективні плани формування територій громад Вінницької, Донецької, Черкаської та, з доопрацюванням, Чернівецької областей.

Про це йдеться на сайті Міністерства розвитку громад і територій, пише Regionews.

Затверджено ще чотири перспективні плани формування територій громад. Жителі цих областей мають реальну можливість впливати на організацію свого життєвого простору, розвиватись та отримувати якісні адміністративні та інші державні послуги", – прокоментував Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Проекти розпоряджень Кабміну розроблено відповідними обласними державними адміністраціями спільно з Міністерством розвитку громад та територій України. Перспективні плани відповідають критеріям Методики формування спроможних територіальних громад та охоплюють всю територію областей.

Згідно з розпорядженнями, У Вінницькій області передбачено 63, у Донецькій – 66, у Черкаській – 67, у Чернівецькій – 52 спроможні (об`єднані) територіальні громади.