Васильченко: Кабмін запустив роботу Державної інспекції містобудування

Створення терорганів відповідає ідеї децентралізації, новий формат дозволить оптимізувати всі наявні ресурси

Створення терорганів відповідає ідеї децентралізації, новий формат дозволить оптимізувати всі наявні ресурси

Урядом прийнято постанову «Деякі питання функціонування органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду». Цією постановою утворено вісім терорганів Державної інспекції містобудування як окремих юридичних осіб публічного права (міжрегіональних головних управлінь ДІМ).

Про це повідомив у Facebоok голова Державної інспекції містобудування України Юрій Васильченко, передає RegioNews.

За його словами, таке створення терорганів відповідає ідеї децентралізації, новий формат дозволить оптимізувати всі наявні ресурси та правильно сформувати робочий процес.

На відміну від ДАБІ, яка разом зі своїми територіальними органами останні 5 років була однією юридичною особою, структура ДІМ інша. Раніше, щоб провести перевірку на території необхідно було чекати доки буде підписано наказ керівництвом ДАБІ в Києві. Зараз інша ситуація, наказ на перевірку буде видавати керівництво відповідного міжрегіонального головного управління", - зазначив Юрій Васильченко.

Голова ДІМ також додав, що відповідно до постанови, відповідальним органом за організацію та проведення Конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України буде Держсервісбуд.

Нагадаємо, розпорядженням уряду від 6 травня 2020 р. № 488-р Васильченка Юрія Миколайовича призначено Головою Державної інспекції містобудування України.

Варто додати, що згідно з постановою Кабінету Міністрів від 13 березня 2020 р. № 219 Державна інспекція містобудування України (ДІМ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.