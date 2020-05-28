Зеленський заявив про вихід децентралізаціі на фінішну пряму
Кабінет міністрів затвердив перспективні плани для всіх областей України, і тому процес децентралізації фактично виходить на фінішну пряму.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.
За його словами, перспективні плани стануть основою для формування територіальних громад. Зеленський зазначив, що із їх формуванням зменшиться вплив центральної влади на розпорядження коштами.
Українці зможуть отримувати якісніші й більше послуг на місцях – там, де вони живуть. Зможуть розбудовувати свої міста та села, зробити їх зручнішими та комфортнішими", – сказав Зеленський.
Він додав, що перспективні плани затверджені для всіх областей України крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу.
Нагадаємо, 7 травня Кабінет Міністрів України затвердив перспективні плани формування територій громад Вінницької, Донецької, Черкаської та, з доопрацюванням, Чернівецької областей.
Також 13 травня Кабінет Міністрів України затвердив перспективний план формування територій громад Чернігівщини, а також ще чотирьох областей: Волинської, Кіровоградської, Полтавської та Закарпатської. Крім того, у Чернігівській області створять 57 громад.
- 19:49 28 травня Скандальній судді Баришівського районного суду висунули підозру
- 19:32 28 травня Комісія МОЗ перевірить спалах коронавірусу серед лікарів у Харкові
- 18:51 28 травня Коронавірусом захворів ще один депутат від "Слуги народу"
- 18:29 28 травня Мери Івано-Франківська, Тернополя та Хмельницького звернулися до уряду щодо мовного законодавства
- 18:28 28 травня Бойовики обстріляли позиції ООС біля Павлополя та Кримського
- 17:57 28 травня "Слуги народу" визначилися з кандидатом у мери Львова
- 21:57 27 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:56 24 травня У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
- 13:00 25 травня Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
- 14:00 26 травня Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
- 12:00 27 травня "У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
- 13:00 22 травня Що може завадити Кернесу