Зеленський заявив про вихід децентралізаціі на фінішну пряму

Територіальні громади отримають новий рівень прав і можливостей

Фото: Офіс президента

Територіальні громади отримають новий рівень прав і можливостей

Кабінет міністрів затвердив перспективні плани для всіх областей України, і тому процес децентралізації фактично виходить на фінішну пряму.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, перспективні плани стануть основою для формування територіальних громад. Зеленський зазначив, що із їх формуванням зменшиться вплив центральної влади на розпорядження коштами.

Українці зможуть отримувати якісніші й більше послуг на місцях – там, де вони живуть. Зможуть розбудовувати свої міста та села, зробити їх зручнішими та комфортнішими", – сказав Зеленський.

Він додав, що перспективні плани затверджені для всіх областей України крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу.

Нагадаємо, 7 травня Кабінет Міністрів України затвердив перспективні плани формування територій громад Вінницької, Донецької, Черкаської та, з доопрацюванням, Чернівецької областей.

Також 13 травня Кабінет Міністрів України затвердив перспективний план формування територій громад Чернігівщини, а також ще чотирьох областей: Волинської, Кіровоградської, Полтавської та Закарпатської. Крім того, у Чернігівській області створять 57 громад.