В "Слуге народа" обещают завершить децентрализацию за восемь месяцев
В правящей фракции "Слуга народа" планируют завершить реформу децентрализации в Украине через 8 месяцев, то есть до начала 2021 года.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, передает RegioNews.
Реформу децентрализации, которая 1 апреля отпраздновала свой не слишком веселый шестой юбилей, мы завершим за восемь месяцев", - сказал Клочко.
По его словам, эта реформа предусматривает предоставление общинам больше полномочий и ресурсов для развития, а также создание эффективной системы власти на местах.
Мы впервые можем говорить, что есть все шансы завершить этот процесс быстро. Даже несмотря на карантин мы продолжали работать: проводили онлайн заседания Комитета, конференции, рабочие совещания. Поэтому я обоснованно надеюсь, что успеем", - сказал Клочко.
Парламентарий напомнил, что в апреле был принят закон "О местном самоуправлении", который определил административные центры общин и четко очертил их территории. Также сформированы и утверждены все 24 областных перспективные планы объединенных территориальных общин.
Это один из основных законодательных актов, который позволит без изменений в Конституцию завершить ключевую, практическую часть реформы", - подытожил Клочко.
Напомним, 7 мая Кабинет Министров Украины утвердил перспективные планы формирования ОТГ Винницкой, Донецкой, Черкасской и, с доработкой, Черновицкой областей.
13 мая Кабинет Министров Украины утвердил перспективный план формирования ОТГ Черниговщины, а также еще четырех областей: Волынской, Кировоградской, Полтавской и Закарпатской. Кроме того, в Черниговской области создадут 57 общин.
- 21:56 29 мая В полиции раскрыли причину и новые детали перестрелки в Броварах
- 21:27 29 мая В сети показали травмы участника перестрелки в Броварах
- 21:07 29 мая В Киеве ветеран АТО Майман напал на президента лиги WWFC
- 20:04 29 мая Захваченный россиянами катер "Никополь" вернулся на службу ВМС Украины
- 19:34 29 мая В "Слуге народа" обещают завершить децентрализацию за восемь месяцев
- 18:57 29 мая В зоне ООС за сутки 5 обстрелов, обошлось без потерь - штаб
- 21:50 28 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 25 мая Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
- 14:56 24 мая В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
- 14:00 26 мая Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
- 12:00 27 мая "У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
- 13:15 28 мая Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе