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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 мая 2020, 19:34 16

В "Слуге народа" обещают завершить децентрализацию за восемь месяцев

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29 мая 2020, 19:34 16
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Все регионы Украины уже получили перспективные планы объединенных территориальных общин
Фото: Кабмин
Все регионы Украины уже получили перспективные планы объединенных территориальных общин

В правящей фракции "Слуга народа" планируют завершить реформу децентрализации в Украине через 8 месяцев, то есть до начала 2021 года.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, передает RegioNews.

Реформу децентрализации, которая 1 апреля отпраздновала свой не слишком веселый шестой юбилей, мы завершим за восемь месяцев", - сказал Клочко.

По его словам, эта реформа предусматривает предоставление общинам больше полномочий и ресурсов для развития, а также создание эффективной системы власти на местах.

Мы впервые можем говорить, что есть все шансы завершить этот процесс быстро. Даже несмотря на карантин мы продолжали работать: проводили онлайн заседания Комитета, конференции, рабочие совещания. Поэтому я обоснованно надеюсь, что успеем", - сказал Клочко.

Парламентарий напомнил, что в апреле был принят закон "О местном самоуправлении", который определил административные центры общин и четко очертил их территории. Также сформированы и утверждены все 24 областных перспективные планы объединенных территориальных общин.

Это один из основных законодательных актов, который позволит без изменений в Конституцию завершить ключевую, практическую часть реформы", - подытожил Клочко.

Напомним, 7 мая Кабинет Министров Украины утвердил перспективные планы формирования ОТГ Винницкой, Донецкой, Черкасской и, с доработкой, Черновицкой областей.

13 мая Кабинет Министров Украины утвердил перспективный план формирования ОТГ Черниговщины, а также еще четырех областей: Волынской, Кировоградской, Полтавской и Закарпатской. Кроме того, в Черниговской области создадут 57 общин.


ОТГ децентрализация Андрей Клочко
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