Чотири регіони не готові до послаблення карантину
Станом на 29 травня чотири регіони України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє RegioNews.
Згідно з критеріями МОЗ, поки не готові до послаблення карантину Донецька, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.
Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.
Нагадаємо, станом на ранок 29 травня зафіксовано вже 22 811 випадків COVID-19, за останню добу виявили 429 інфікованих. Летальних випадків за добу - 10, одужали - 495 людей.
Лідером за кількістю хворих є Чернівецька область, де за добу підтвердили 58 нових випадків, всього захворіло 3 259 осіб.
У Рівненській області за 28 травня підтвердили 40 випадків, всього захворіли 1628 осіб.
У Львівській області виявили ще 50 нових хворих (загальна кількість - 1563).
На Донеччині нових випадків не зафіксовано, але тут низький рівень охоплення ПЛР-тестуванням.
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