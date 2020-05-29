Чотири регіони не готові до послаблення карантину

Проблемними досі залишаються Чернівецька, Рівненська, Львівська і Донецька області

Проблемними досі залишаються Чернівецька, Рівненська, Львівська і Донецька області

Станом на 29 травня чотири регіони України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє RegioNews.

Згідно з критеріями МОЗ, поки не готові до послаблення карантину Донецька, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Нагадаємо, станом на ранок 29 травня зафіксовано вже 22 811 випадків COVID-19, за останню добу виявили 429 інфікованих. Летальних випадків за добу - 10, одужали - 495 людей.

Лідером за кількістю хворих є Чернівецька область, де за добу підтвердили 58 нових випадків, всього захворіло 3 259 осіб.

У Рівненській області за 28 травня підтвердили 40 випадків, всього захворіли 1628 осіб.

У Львівській області виявили ще 50 нових хворих (загальна кількість - 1563).

На Донеччині нових випадків не зафіксовано, але тут низький рівень охоплення ПЛР-тестуванням.

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