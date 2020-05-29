Четыре регионы не готовы к ослаблению карантина

Проблемными до сих пор остаются Черновицкая, Ровенская, Львовская и Донецкая области

Проблемными до сих пор остаются Черновицкая, Ровенская, Львовская и Донецкая области

По состоянию на 29 мая четыре региона Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает RegioNews.

Согласно критериям Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Невозможность переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью кроватных мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Напомним, по состоянию на утро 29 мая зафиксировано уже 22 811 случаев COVID-19, за последние сутки выявили 429 инфицированных. Летальных случаев за сутки - 10, выздоровели - 495 человек.

Лидером по числу заболевших является Черновицкая область, где за сутки подтвердили 58 новых случаев, всего заболело 3 259 человек.

В Ровенской области за 28 мая подтвердили 40 случаев, всего заболели 1628 человек.

Во Львовской области обнаружили еще 50 новых больных (общее количество - 1563).

На Донеччине новых случаев не зафиксировано, но здесь низкий уровень охвата ПЦР-тестированием.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)