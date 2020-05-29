Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 429 нових випадків
В країні станом на 29 травня зафіксовано вже 22 811 випадків COVID-19, за останню добу виявили 429 інфікованих. Летальних випадків за добу - 10, одужали - 495 людини.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.
Загалом за весь час пандемії захворіло 22 811 людей. З них - 1693 дитини, а також 4 411 медпрацівників. За добу захворіло 66 дітей та 66 медпрацівників, зафіксовано 10 летальних випадків, одужало 495 людей.
Лідером за кількістю хворих є Чернівецька область, де за добу підтвердили 58 нових випадків, всього захворіло 3 259 осіб.
У Києві підтверджено 2 849 випадків зараження, з них 56 - за останню добу.
У Київській області за добу підтвердили 18 нових випадків, всього захворіли 1535 осіб.
У Рівненській області за 28 травня підтвердили 40 випадків, всього захворіли 1628 осіб.
У Львівській області виявили ще 50 нових хворих (загальна кількість - 1563).
Ситуація по регіонах:
- Вінницька обл. - 957 (555 одужали)
- Волинська обл. - 863 (234)
- Дніпропетровська обл. - 930 (261)
- Донецька обл. - 158 (82)
- Житомирська обл. - 694 (408)
- Закарпатська обл. - 1147 (394)
- Запорізька обл. - 431 (246)
- Івано-Франківська обл. - 1360 (780)
- Кіровоградська обл. - 503 (394)
- Луганська обл. - 46 (39)
- Миколаївська обл. - 284 (145)
- Одеська обл. - 878 (182)
- Полтавська обл. - 268 (244)
- Сумська обл. - 167 (141)
- Тернопільська обл. - 1145 (884)
- Харківська обл. - 1011 (235)
- Херсонська обл. - 177 (155)
- Хмельницька обл. - 407 (206)
- Черкаська обл. - 401 (300)
- Чернігівська обл. - 150 (55).
З початку пандемії в Україні досліджено 337 318 зразків методом ПЛР.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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