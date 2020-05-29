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29 травня 2020, 10:17 3

Хворий на коронавірус нардеп Божик контактував з трьома міністрами і керівництвом Буковини

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29 травня 2020, 10:17 3
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Валерій Божик брав участь у нараді міністрів Степанова, Авакова і Німчинова під час їхнього візиту до Чернівецької області
Валерій Божик брав участь у нараді міністрів Степанова, Авакова і Німчинова під час їхнього візиту до Чернівецької області

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Валерій Божик, який захворів на COVID-19,, тиждень тому контактував із керівництвом Чернівецької ОДА та облради і трьома міністрами, які з робочим візитом перебували на Буковині.

Доказом цього є фотографії, оприлюднені на Facebook-сторінці голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, пише RegioNews.

21 травня Сергій Осачук розмістив світлини із наради, яка відбулась в його кабінеті за участю членів Кабінету міністрів та перших осіб Чернівецької області.

Зокрема, на фото поруч із Валерієм Божиком видно Арсена Авакова, Олега Німчинова та Максима Степанова, голову Чернівецької ОДА Сергія Осачука та його заступників Богдана Ковалюка і Наталію Гусак, відстороненого від посади голову обласної ради Івана Мунтяна та міського голову Чернівців Олексія Каспрука.

Без підтримки Уряду та Офісу Президента Чернівецька область не змогла би впоратися з коронавірусною проблемою. Завдяки...

Опубліковано Сергій Осачук Четвер, 21 травня 2020 р.

Нагадаємо, учора, 28 травня, стало відомо, що нардеп Валерій Божик захворів на коронавірус.


нардеп коронавірус Чернівецька ОДА Чернівецька облрада Чернівці Максим Степанов Арсен Аваков Сергій Осачук Іван Мунтян
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