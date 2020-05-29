Хворий на коронавірус нардеп Божик контактував з трьома міністрами і керівництвом Буковини

Валерій Божик брав участь у нараді міністрів Степанова, Авакова і Німчинова під час їхнього візиту до Чернівецької області

Валерій Божик брав участь у нараді міністрів Степанова, Авакова і Німчинова під час їхнього візиту до Чернівецької області

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Валерій Божик, який захворів на COVID-19,, тиждень тому контактував із керівництвом Чернівецької ОДА та облради і трьома міністрами, які з робочим візитом перебували на Буковині.

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