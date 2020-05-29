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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
29 травня 2020, 11:29 4

"Голос" вимагає звільнити Авакова і Клименко

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29 травня 2020, 11:29 4
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У партії вважають, що керівники МВС і Нацполиции повинні відповісти за зґвалтування у Кагарлику
Фото: 5.ua
У партії вважають, що керівники МВС і Нацполиции повинні відповісти за зґвалтування у Кагарлику

Парламентська фракція "Голос" наполягає на звільненні з посад міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції Ігоря Клименка у зв'язку з побиттям та зґвалтуванням затриманої жінки поліцейськими в Кагарлику Київської області.

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву фракції.

Депутати фракції "Голос" наполягають на звільненні міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і керівника Національної поліції Ігоря Клименка", - йдеться в заяві фракції.

"Голос" зазначає, що керівництво МВС та Національної поліції повинні понести відповідальність за те, що сталося в Кагарлику.

Повинна настати неминуча відповідальність за те, що злочинці в погонах катують і ґвалтують людей", - йдеться в заяві.

На думку народного депутата, заступника керівника партії "Голос" Інни Совсун, злочини в Кагарлику не сталося б, якщо б раніше поліцейські понесли відповідальність за свої злочинні дії в інших регіонах України.

Нинішня система захищає катів у погонах, а не громадян. Монобольшінство має визнати, що реформа поліції провалена і для її перезапуску потрібні нові мізки і нові серця. Керівництво МВС необхідно поміняти. Промовчати зараз - це взяти на себе відповідальність за все, що відбувається в поліції сьогодні" - прокоментувала Совсун.

Поліція має захищати, а не катувати. Аваков має піти. Має настати неминуча відповідальність за те, що злочинці в...

Опубліковано Голос Четвер, 28 травня 2020 р.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції.

Першочергове перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли у відділ поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна.

Голова Нацполиции Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у вчиненні злочину, протстранил від виконання службових обов'язків керівництво відділу і прийняв рішення про розформування підрозділу та переатестації всього особового складу Кагарлицького ВП.


Голос Арсен Аваков Ігор Клименко звільнення згвалтування Кагарлик поліція кримінальна справа
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