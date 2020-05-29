"Голос" требует уволить Авакова и Клименко
Парламентская фракция "Голос" настаивает на увольнении с должностей министра внутренних дел Арсена Авакова и главы Национальной полиции Игоря Клименко в связи с избиением и изнасилованием задержанной женщины полицейскими в Кагарлыке Киевской области.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление фракции.
Депутаты фракции "Голос" настаивают на увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова и руководителя Национальной полиции Игоря Клименко", - говорится в заявлении фракции.
"Голос" отмечает, что руководство МВД и Национальной полиции должны понести ответственность за то, что произошло в Кагарлыке.
Должна наступить неизбежная ответственность за то, что преступники в погонах пытают и насилуют людей", - говорится в заявлении.
По мнению народного депутата, заместителя руководителя партии "Голос" Инны Совсун, преступления в Кагарлыке не произошло бы, если бы ранее полицейские понесли ответственность за свои преступные действия в других регионах Украины.
Нынешняя система защищает палачей в погонах, а не граждан. Монобольшинство должно признать, что реформа полиции провалена и для ее перезапуска нужны новые мозги и новые сердца. Руководство МВД необходимо поменять. Промолчать сейчас - это взять на себя ответственность за все, что происходит в полиции сегодня" - прокомментировала Совсун.
Поліція має захищати, а не катувати. Аваков має піти. Має настати неминуча відповідальність за те, що злочинці в...Опубліковано Голос Четвер, 28 травня 2020 р.
Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции.
Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества.
Глава Нацполиции Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
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