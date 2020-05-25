У Київській області двох поліцейських затримали за підозрою у зґвалтуванні жінки
Співробітники внутрішньої безпеки поліції затримали двох правоохоронців з Кагарлицького району Київської області, їх підозрюють у зґвалтуванні 26-річної дівчини.
Про це повідомила пресслужба МВС, передає RegioNews.
В поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. За її словами, до цих правопорушень причетні співробітники поліції", - йдеться в повідомленні.
Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли у відділення поліції для дачі пояснень з приводу крадіжок майна.
У зв'язку з цим голова Національної поліції Ігор Клименко звільнив підозрюваних поліцейських, усунув від виконання обов'язків керівництво Кагарлицького відділу поліції, вирішив розформувати всі підрозділ, а співробітників відправив на переатестацію.
Розпочато кримінальне провадження за ст. 152 Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялося, що жертвами масового вбивства в Житомирській області стали чинні військові Національної гвардії України київський волонтер.
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