09:49  25 травня
Коронавірус в Україні: підтвердили ще 259 нових випадків
10:57  25 травня
Київська ОДА оголосила дату ослаблення карантину в області
12:20  25 травня
Києво-Печерську лавру відкрили для вірян після карантину
UA | RU
UA | RU
25 травня 2020, 11:49 20

У Київській області двох поліцейських затримали за підозрою у зґвалтуванні жінки

Читайте также
на русском языке
25 травня 2020, 11:49 20
Читайте также на русском языке
Колишні поліцейські затримані і знаходяться в СІЗО
Фото: з відкритих джерел
Колишні поліцейські затримані і знаходяться в СІЗО

Співробітники внутрішньої безпеки поліції затримали двох правоохоронців з Кагарлицького району Київської області, їх підозрюють у зґвалтуванні 26-річної дівчини.

Про це повідомила пресслужба МВС, передає RegioNews.

В поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. За її словами, до цих правопорушень причетні співробітники поліції", - йдеться в повідомленні.

Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли у відділення поліції для дачі пояснень з приводу крадіжок майна.

У зв'язку з цим голова Національної поліції Ігор Клименко звільнив підозрюваних поліцейських, усунув від виконання обов'язків керівництво Кагарлицького відділу поліції, вирішив розформувати всі підрозділ, а співробітників відправив на переатестацію.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 152 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що жертвами масового вбивства в Житомирській області стали чинні військові Національної гвардії України київський волонтер.


СІЗО злочин поліція Київська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
24 травня 2020, 19:30
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
З'явилися подробиці вбивства нардепа Валерія Давиденко
23 травня 2020, 21:12
Останні Популярні
Іван Галунга
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Миколаєнко Володимир
Міський голова Херсона
Моргунов Сергій
Міський голова Вінниці
Всі досьє »