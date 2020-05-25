У Київській області двох поліцейських затримали за підозрою у зґвалтуванні жінки

Колишні поліцейські затримані і знаходяться в СІЗО

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Колишні поліцейські затримані і знаходяться в СІЗО

Співробітники внутрішньої безпеки поліції затримали двох правоохоронців з Кагарлицького району Київської області, їх підозрюють у зґвалтуванні 26-річної дівчини.

Про це повідомила пресслужба МВС, передає RegioNews.

В поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. За її словами, до цих правопорушень причетні співробітники поліції", - йдеться в повідомленні.

Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли у відділення поліції для дачі пояснень з приводу крадіжок майна.

У зв'язку з цим голова Національної поліції Ігор Клименко звільнив підозрюваних поліцейських, усунув від виконання обов'язків керівництво Кагарлицького відділу поліції, вирішив розформувати всі підрозділ, а співробітників відправив на переатестацію.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 152 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що жертвами масового вбивства в Житомирській області стали чинні військові Національної гвардії України київський волонтер.