У Харкові ошукані вкладники вимагають у "B2B Jewelry" повернути гроші

Вкладники "B2B Jewelry" не можуть повернути вкладене у фінансову піраміду

Фото: «B2B Jewelry»

Вкладники "B2B Jewelry" не можуть повернути вкладене у фінансову піраміду

Клієнти магазину «B2B Jewelry», який розташований на площі Павлівської в Харкові домагаються його закриття і повернення грошей. Клієнти заявляють, що стали жертвами «фінансової піраміди».

Про це повідомляють у соціальних мережах, пише RegioNews.

Два дні поспіль люди і активісти приходили в магазин. Всередину приміщення людей не пустили "спортсмени", привезені керівництвом компанії з Вінниці.

Також в магазині повідомили, що компанія "B2B Jewelry" нібито заявила про банкрутство і обіцяних виплат не буде.

У відділі комунікації поліції Харкова повідомили, що повідомлення про конфлікт на площі Павлівської надійшло ввечері 28 травня від продавщиці ювелірного магазину. Жінка повідомила, що біля будівлі зібралися близько 50 осіб з вимогами закрити магазину.

В ході конфлікту невідомі пробили колеса на чотирьох автомобілях, припаркованих біля магазину. Власники авто встановлюються.

Також, в соцмережах повідомили, що магазин на Павлівській поліцейські опечатали.

Нагадаємо, "B2B Jewelry" продавали прикраси з кешбеком більше 100% і брали гроші під 400% річних, гарантом виплат були картонні сертифікати.

За даними ГПУ і податкової служби, співвласники "B2B Jewelry" підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та використанні схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд. На даний момент остановены всі банківські операції та заблоковані всі рахунки B2B Jewelry. Вся інформація передана в правоохоронні органи.

25 березня засновник "B2B Jewelry" Микола Гонта записав відеозвернення, в якому повідомив "з-за коронавіруса ставимо проект на паузу". Він говорив, що вкладники свої гроші отримають після карантину.

За оцінками ЗМІ, в Україні вкладниками "В2В Jewelry стали від 200 до 400 тисяч чоловік.

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