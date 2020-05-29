09:29  29 травня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 429 нових випадків
08:49  29 травня
Суд відправив під арешт колекцію картин Порошенка
08:26  29 травня
Ситуація на Донбасі: українські військові поранили чотирьох бойовиків
UA | RU
UA | RU
29 травня 2020, 11:08 7

У Харкові ошукані вкладники вимагають у "B2B Jewelry" повернути гроші

Читайте также
на русском языке
29 травня 2020, 11:08 7
Читайте также на русском языке
Вкладники "B2B Jewelry" не можуть повернути вкладене у фінансову піраміду
Фото: «B2B Jewelry»
Вкладники "B2B Jewelry" не можуть повернути вкладене у фінансову піраміду

Клієнти магазину «B2B Jewelry», який розташований на площі Павлівської в Харкові домагаються його закриття і повернення грошей. Клієнти заявляють, що стали жертвами «фінансової піраміди».

Про це повідомляють у соціальних мережах, пише RegioNews.

Два дні поспіль люди і активісти приходили в магазин. Всередину приміщення людей не пустили "спортсмени", привезені керівництвом компанії з Вінниці.

Також в магазині повідомили, що компанія "B2B Jewelry" нібито заявила про банкрутство і обіцяних виплат не буде.

У відділі комунікації поліції Харкова повідомили, що повідомлення про конфлікт на площі Павлівської надійшло ввечері 28 травня від продавщиці ювелірного магазину. Жінка повідомила, що біля будівлі зібралися близько 50 осіб з вимогами закрити магазину.

В ході конфлікту невідомі пробили колеса на чотирьох автомобілях, припаркованих біля магазину. Власники авто встановлюються.

Також, в соцмережах повідомили, що магазин на Павлівській поліцейські опечатали.

Нагадаємо, "B2B Jewelry" продавали прикраси з кешбеком більше 100% і брали гроші під 400% річних, гарантом виплат були картонні сертифікати.

За даними ГПУ і податкової служби, співвласники "B2B Jewelry" підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та використанні схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд. На даний момент остановены всі банківські операції та заблоковані всі рахунки B2B Jewelry. Вся інформація передана в правоохоронні органи.

25 березня засновник "B2B Jewelry" Микола Гонта записав відеозвернення, в якому повідомив "з-за коронавіруса ставимо проект на паузу". Він говорив, що вкладники свої гроші отримають після карантину.

За оцінками ЗМІ, в Україні вкладниками "В2В Jewelry стали від 200 до 400 тисяч чоловік.

Читайте також: Засновник "B2B Jewelry" зареєстрував власну політичну партію


гроші поліція Харьків B2B jewelry фінансова піраміда вкладники
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зґвалтування в Кагарлику: в ООН відреагували на скандал
29 травня 2020, 10:54
У Броварах під Києвом сталася стрілянина: є поранені, десятьох людей затримали
29 травня 2020, 10:31
Найбагатшими людьми України є Ахметов, Пінчук і Порошенко – Forbes
28 травня 2020, 14:55
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
28 травня 2020, 21:50
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Останні Популярні
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Всі блоги »
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Володін Василь
Кандидат на посаду голови Київської обласної державної адміністрації
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Всі досьє »