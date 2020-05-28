В Україні створять міністерство з питань військово-промислової політики

В уряді запровадять посаду віце-прем’єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій

В уряді запровадять посаду віце-прем’єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій

Про основні етапи реформи повідомив на нараді секретар РНБО Олексій Данілов, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу РНБО.

Олексій Данілов Данілов презентував спільну позицію РНБО України та Офісу Президента щодо реформування ОПК та розробки документів оборонного планування – "Шляхи оптимізації управлінських функцій у рамках формування та реалізації військово-промислової політики".

Данілов зазначив, що ця реформа має стати наймасштабнішою за останні десять років.

За словами секретаря РНБО, на першому етапі реформування буде створено профільне міністерство, яке відповідатиме за формування і забезпечення реалізації державної військово-промислової політики, та запроваджено посаду віце-прем’єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій, до повноважень якого буде віднесено питання реформування ОПК та розвитку космічної галузі.

На другому етапі вирішуватимуться питання щодо організаційно-правової форми роботи підприємств, що входять до складу ДК "Укроборонпром".

Нагадаємо, учора, 27 травня, Кабінет міністрів розділив Мінекоенерго на два органа.

Також в Україні знову може з`явитися окреме аграрне міністерство.