10:50  28 травня
Мустафа Джемілєв готується подати позов до Європейського суду
09:44  28 травня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 477 нових випадків
14:55  28 травня
Найбагатшими людьми України є Ахметов, Пінчук і Порошенко – Forbes
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
28 травня 2020, 16:27

В Україні створять міністерство з питань військово-промислової політики

Читайте также
на русском языке
28 травня 2020, 16:27
Читайте также на русском языке
В уряді запровадять посаду віце-прем’єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій
В уряді запровадять посаду віце-прем’єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій

РНБО презентувала нову реформу оборонно-промислового комплексу України (ОПК).

Про основні етапи реформи повідомив на нараді секретар РНБО Олексій Данілов, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу РНБО.

Олексій Данілов Данілов презентував спільну позицію РНБО України та Офісу Президента щодо реформування ОПК та розробки документів оборонного планування – "Шляхи оптимізації управлінських функцій у рамках формування та реалізації військово-промислової політики".

Данілов зазначив, що ця реформа має стати наймасштабнішою за останні десять років.

За словами секретаря РНБО, на першому етапі реформування буде створено профільне міністерство, яке відповідатиме за формування і забезпечення реалізації державної військово-промислової політики, та запроваджено посаду віце-прем’єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій, до повноважень якого буде віднесено питання реформування ОПК та розвитку космічної галузі.

На другому етапі вирішуватимуться питання щодо організаційно-правової форми роботи підприємств, що входять до складу ДК "Укроборонпром".

Нагадаємо, учора, 27 травня, Кабінет міністрів розділив Мінекоенерго на два органа.

Також в Україні знову може з`явитися окреме аграрне міністерство.


Міністерство оборона інвестиції реформа РНБО Олексій Данилов
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Васильченко: Кабмін запустив роботу Державної інспекції містобудування
28 травня 2020, 13:21
Кабмін розділив Мінекоенерго на два органи
27 травня 2020, 14:52
Наступного тижня Україна отримає транш від МВФ - Шмигаль
25 травня 2020, 19:55
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
27 травня 2020, 21:57
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Іван Галунга
Всі блоги »
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Володін Василь
Кандидат на посаду голови Київської обласної державної адміністрації
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Всі досьє »