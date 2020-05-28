В Україні створять міністерство з питань військово-промислової політики
РНБО презентувала нову реформу оборонно-промислового комплексу України (ОПК).
Про основні етапи реформи повідомив на нараді секретар РНБО Олексій Данілов, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу РНБО.
Олексій Данілов Данілов презентував спільну позицію РНБО України та Офісу Президента щодо реформування ОПК та розробки документів оборонного планування – "Шляхи оптимізації управлінських функцій у рамках формування та реалізації військово-промислової політики".
Данілов зазначив, що ця реформа має стати наймасштабнішою за останні десять років.
За словами секретаря РНБО, на першому етапі реформування буде створено профільне міністерство, яке відповідатиме за формування і забезпечення реалізації державної військово-промислової політики, та запроваджено посаду віце-прем’єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій, до повноважень якого буде віднесено питання реформування ОПК та розвитку космічної галузі.
На другому етапі вирішуватимуться питання щодо організаційно-правової форми роботи підприємств, що входять до складу ДК "Укроборонпром".
Нагадаємо, учора, 27 травня, Кабінет міністрів розділив Мінекоенерго на два органа.
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