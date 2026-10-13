Безпілотники на мільйони: на Львівщині викрили шахрайську схему

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

37-річний чоловік, раніше засуджений, організував схему. Зловмисники знаходили на популярному маркетплейсі оголошення про продаж дронів та зв’язувалися з продавцями безпілотників. Шахраї прикидались покупцями, переконували людей відправити товар поштою. Проте згодом вони використовували підроблені документи, отримували відправлення у поштових відділеннях без відома та згоди справжніх власників без оплати.

Загалом збитки оцінюють на 380 тисяч гривень. Попередньо, щомісяця "заробіток" зловмисників міг перевищувати 1,4 мільйона гривень.

"Чотирьох спільників організатора затримано. Причетним до махінацій загрожує до 12 років в’язниці", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.