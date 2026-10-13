Росіяни атакували Новобаварський район Харкова: поранена дитина
Унаслідок російського удару 13 жовтня по Новобаварському району Харкова постраждала дитина. Медики надають їй необхідну допомогу
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"Внаслідок ворожого удару по Новобаварському району Харкова постраждала дитина", - повідомив Синєгубов.
Обставини атаки уточнюють. Інших подробиць наразі не повідомляють.
Нагадаємо, що російські війська 13 жовтня атакували безпілотником Шевченківський район Харкова. Попередньо, влучання зафіксували в дах супермаркету.
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