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13 жовтня 2026, 16:56

НАБУ оголосило в розшук екскерівника метро Віктора Брагінського

13 жовтня 2026, 16:56
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Фото: Facebook / Брагінський Віктор
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Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишнього керівника комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктора Брагінського. Його підозрюють у привласненні майна в особливо великих розмірах або організованою групою

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

"Національне антикорупційне бюро України розшукує Брагінського Віктора, підозрюваного у кримінальному провадженні №42023102060000235 від 10.10.2023 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України", — йдеться в повідомленні бюро.

У 2024 році НАБУ почало перевіряти діяльність Брагінського на посаді керівника столичного метрополітену після виходу журналістського розслідування Bihus.Info. У ньому йшлося про можливі порушення під час декларування майна посадовцем, придбання його родичами дорогого майна, а також контракти метрополітену з людьми з його оточення за ймовірно завищеними цінами.

15 березня 2024 року Брагінський написав заяву про звільнення з посади.

У грудні 2024 року його також оголосили в розшук за підозрою у службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Тоді розшук здійснювало Управління стратегічних розслідувань у місті Києві Національної поліції.

Нинішній розшук НАБУ стосується іншого кримінального правопорушення — за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет оштрафував компанії, пов’язані з ексдиректором Київського метрополітену. Йдеться про 1,3 мільйона гривень за змову на тендерах.

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