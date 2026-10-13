Змінив прізвище й отримав громадянство РФ: командира "Ахмату" обвинувачують у держзраді

Фото: Офіс Генерального прокурора

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, із грудня 2025 року в Курській області РФ дислокувалася рота операторів ударних безпілотників полку "Ахмат". Її командир із позивним "Коба" керував застосуванням ударних дронів "Молнія" та "Ланцет" для атак на цивільні об’єкти в Сумах і прикордонних громадах області.

Крім того, командир організовував рейди російських військових на територію Сумщини. Щоб поширювати інформацію про результати обстрілів, він створив канал у месенджері, де висвітлював атаки та підтримував збройну агресію РФ проти України.

Слідство також встановило, що обвинувачений раніше був громадянином України та мешкав на Дніпропетровщині. Після 2014 року він виїхав на тимчасово окуповану територію Донеччини, а у 2023 році добровільно набув громадянство РФ і змінив прізвище.

Командира роти "Ахмату" обвинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, українські правоохоронці повідомили про підозру російському офіцеру, який під час окупації Бучі Київської області використовував місцевого жителя як "живий щит". Слідчі підтвердили, що у лютому-березні 2022 року він перебував у місті в складі російських окупаційних військ та зібрали докази його безпосередньої участі у злочині.