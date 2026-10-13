Відтиснули двері гаража й викрали мотоцикл: у Дніпрі затримали двох підозрюваних
У Дніпрі правоохоронці затримали двох чоловіків віком 35 та 47 років за підозрою в незаконному заволодінні мотоциклом. За даними слідства, вони проникли до гаража в Соборному районі міста, викрали транспортний засіб і перевезли його до Нікопольського району
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Злочин стався 12 вересня. За версією слідства, чоловіки заздалегідь підготувалися до викрадення та приїхали до гаража автомобілем. Відтиснувши двері, вони проникли всередину й забрали мотоцикл.
Один із фігурантів виїхав на викраденому транспорті, а інший супроводжував його автомобілем. Дорогою він придбав на автозаправній станції пальне для мотоцикла. Згодом чоловіки залишили транспортний засіб на стоянці, а через деякий час повернулися за ним.
Працівники кримінальної поліції встановили послідовність дій підозрюваних і відстежили їхній маршрут. 7 жовтня правоохоронці провели обшуки за місцями перебування чоловіків за силової підтримки спецпризначенців КОРД та у взаємодії з поліцейськими Нікопольського районного управління.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили викрадений мотоцикл та інші речові докази. Обох чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За інформацією поліції, раніше вони вже потрапляли в поле зору правоохоронців.
Слідчі за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом.
Одному з чоловіків також повідомили про підозру за ч. 5 ст. 407 КК України.
Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.