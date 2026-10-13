09:10  13 жовтня
Російські дрони пошкодили медзаклад на Хмельниччині
11:16  13 жовтня
На Сумщині легковик врізався у вантажівку: троє травмованих
12:21  13 жовтня
На Київщині потяг на смерть збив 72-річну жінку
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2026, 15:59

Відтиснули двері гаража й викрали мотоцикл: у Дніпрі затримали двох підозрюваних

13 жовтня 2026, 15:59
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпропетровської області
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі правоохоронці затримали двох чоловіків віком 35 та 47 років за підозрою в незаконному заволодінні мотоциклом. За даними слідства, вони проникли до гаража в Соборному районі міста, викрали транспортний засіб і перевезли його до Нікопольського району

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Злочин стався 12 вересня. За версією слідства, чоловіки заздалегідь підготувалися до викрадення та приїхали до гаража автомобілем. Відтиснувши двері, вони проникли всередину й забрали мотоцикл.

Один із фігурантів виїхав на викраденому транспорті, а інший супроводжував його автомобілем. Дорогою він придбав на автозаправній станції пальне для мотоцикла. Згодом чоловіки залишили транспортний засіб на стоянці, а через деякий час повернулися за ним.

Працівники кримінальної поліції встановили послідовність дій підозрюваних і відстежили їхній маршрут. 7 жовтня правоохоронці провели обшуки за місцями перебування чоловіків за силової підтримки спецпризначенців КОРД та у взаємодії з поліцейськими Нікопольського районного управління.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили викрадений мотоцикл та інші речові докази. Обох чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За інформацією поліції, раніше вони вже потрапляли в поле зору правоохоронців.

Слідчі за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом.

Одному з чоловіків також повідомили про підозру за ч. 5 ст. 407 КК України.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
крадіжка Дніпро мотоцикл
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
НАБУ оголосило в розшук екскерівника метро Віктора Брагінського
13 жовтня 2026, 16:56
У Полтаві 14-річного хлопця уразило струмом на залізничній цистерні
13 жовтня 2026, 16:38
Змінив прізвище й отримав громадянство РФ: командира "Ахмату" обвинувачують у держзраді
13 жовтня 2026, 16:36
Атаки БпЛА на Запоріжжі: виникли масштабні пожежі, є поранений
13 жовтня 2026, 16:27
Безпілотники на мільйони: на Львівщині викрили шахрайську схему
13 жовтня 2026, 16:25
Росіяни атакували Новобаварський район Харкова: поранена дитина
13 жовтня 2026, 16:16
Смертельна ДТП на Прикарпатті: спорткар влетів в електроопору та перекинувся
13 жовтня 2026, 16:13
На Львівщині внаслідок падіння російського БпЛА постраждали три людини
13 жовтня 2026, 15:56
Осінь поступається зимі: вершину Піп Іван уже засипало снігом
13 жовтня 2026, 15:49
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі публікації »
Павло Казарін
Ігор Луценко
Сергій Фурса
Всі блоги »