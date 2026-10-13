Відтиснули двері гаража й викрали мотоцикл: у Дніпрі затримали двох підозрюваних

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі правоохоронці затримали двох чоловіків віком 35 та 47 років за підозрою в незаконному заволодінні мотоциклом. За даними слідства, вони проникли до гаража в Соборному районі міста, викрали транспортний засіб і перевезли його до Нікопольського району

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Злочин стався 12 вересня. За версією слідства, чоловіки заздалегідь підготувалися до викрадення та приїхали до гаража автомобілем. Відтиснувши двері, вони проникли всередину й забрали мотоцикл.

Один із фігурантів виїхав на викраденому транспорті, а інший супроводжував його автомобілем. Дорогою він придбав на автозаправній станції пальне для мотоцикла. Згодом чоловіки залишили транспортний засіб на стоянці, а через деякий час повернулися за ним.

Працівники кримінальної поліції встановили послідовність дій підозрюваних і відстежили їхній маршрут. 7 жовтня правоохоронці провели обшуки за місцями перебування чоловіків за силової підтримки спецпризначенців КОРД та у взаємодії з поліцейськими Нікопольського районного управління.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили викрадений мотоцикл та інші речові докази. Обох чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За інформацією поліції, раніше вони вже потрапляли в поле зору правоохоронців.

Слідчі за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом.

Одному з чоловіків також повідомили про підозру за ч. 5 ст. 407 КК України.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.