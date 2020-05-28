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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
28 мая 2020, 16:27 1

В Украине создадут министерство по вопросам военно-промышленной политики

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28 мая 2020, 16:27 1
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СНБО презентовала новую реформу оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Об основных этапах реформы сообщил на совещании секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу СНБО.

Алексей Данилов Данилов презентовал совместную позицию СНБО Украины и Офиса Президента по реформированию ОПК и разработки документов оборонного планирования – "Пути оптимизации управленческих функций в рамках формирования и реализации военно-промышленной политики".

Данилов отметил, что эта реформа должна стать самой масштабной за последние десять лет.

По словам секретаря СНБО, на первом этапе реформирования будет создано профильное министерство, которое будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики, и введена должность вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций, к полномочиям которого будут отнесены вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли.

На втором этапе будут решаться вопросы относительно организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав ГК "Укроборонпром".

Напомним, вчера, 27 мая Кабинет министров разделил Минэкоэнерго на два органа.

В Украине снова может появиться отдельное аграрное министерство.


Министерство оборона инвестиции реформа СНБО Алексей Данилов
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