Атаки БпЛА на Запоріжжі: виникли масштабні пожежі, є поранений
У вівторок, 13 жовтня, російські війська здійснили удари безпілотниками по Запоріжжю та Запорізькому району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
У Запоріжжі ворожий дрон влучив у складське приміщення, внаслідок чого постраждав чоловік. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 400 кв.м. Через загрозу повторних атак вогнеборці були змушені тимчасово відходити в укриття. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні споруди.
У Запорізькому районі рятувальники ліквідували загоряння господарчої споруди на площі 200 кв.м.
Нагадаємо, що російські війська 13 жовтня атакували Шевченківський район Харкова. Дрон влучив дах супермаркету: постраждали дві людини.
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