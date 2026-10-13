Фото: поліція

Подія сталася 11 жовтня близько 15:00 у Полтаві

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Хлопець заліз на залізничну цистерну, де його уразило струмом високої напруги. 14-річного юнака госпіталізували у тяжкому стані. Медики надають йому необхідну допомогу.

Поліцейські з’ясовують обставини події.

Нагадаємо, у вересня на Закарпатті чоловік загинув від ураження струмом під час господарських робіт. Він хотів почистити колодязь і встановив високу металеву драбину, яка торкнулася високовольтної лінії.