На Львівщині внаслідок падіння російського БпЛА постраждали три людини
Вдень 13 жовтня у селі Малехів Львівського району під час повітряної тривоги впав підбитий ворожий безпілотник
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.
Пошкоджень зазнали приватні житлові будинки. Постраждали три людини.
На місці працюють усі профільні служби.
Нагадаємо, що російські війська 13 жовтня атакували Шевченківський район Харкова. Дрон влучив дах супермаркету: постраждали дві людини.
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