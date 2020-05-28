Найбагатшими людьми України є Ахметов, Пінчук і Порошенко – Forbes

Восьмеро українських олігархів мають більше мільярда доларів кожний

Фото: forbes.net.ua

Восьмеро українських олігархів мають більше мільярда доларів кожний

«Forbes Україна» вперше з 2016 року опублікував рейтинг 100 найбагатших бізнесменів України. Їх сукупні статки перевищили $31 млрд.

Рейтинг українського журналу на своєму сайті оприлюднив російський Forbes, пише RegioNews.

На першому місці вже традиційно Рінат Ахметов, чиї багатства журнал оцінив у $2,8 млрд. "У порівнянні з піковим, 2013-м роком статок найбагатшого українця скоротився майже в шість разів", — пише видання.

Друге місце посів власник групи "Інтерпайп" Віктор Пінчук - $1,4 млрд.

На третьому місці — Петро Порошенко з $1,4 млрд. П’ятий президент повернувся у список доларових мільярдерів після пʼятирічної відсутності. У 2014 році його статки оцінювалися в $1,3 млрд, а в 2015 році американський Forbes перестав вважати його мільярдером. Тоді ж "Forbes Україна" оцінив статки Порошенка в $750 млн.

Також до першої десятки увійшли Олександр і Галина Гереги ("Епіцентр") — $1,3 млрд; Геннадій Боголюбов — $1,2 млрд; Юрій Косюк — $1,1 млрд; Костянтин Жеваго — $1,1 млрд; Ігор Коломойський — $1 млрд; Вадим Новинський — $810 млн. Та Олександр Ярославський — $725 млн.

Поріг відсікання в рейтингу найбагатших — $95 млн. Номер 100 в списку отримав співвласник мережі супермаркетів "Таврія В" Борис Музальов.

Також до рейтингу увійшли Дмитро Фірташ ($370 млн, № 24), глава алкогольного холдингу Global Spirits, що володіє горілчаним брендом "Хортиця", Євген Черняк ($295 млн, № 30) і Павло Фукс ($155 млн, № 51).

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