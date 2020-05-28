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Самые богатые люди Украины - Ахметов, Пинчук и Порошенко – Forbes
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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
28 мая 2020, 14:55 21

Самые богатые люди Украины - Ахметов, Пинчук и Порошенко – Forbes

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28 мая 2020, 14:55 21
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Восемь украинских олигархов имеют более миллиарда долларов каждый
Фото: forbes.net.ua
Восемь украинских олигархов имеют более миллиарда долларов каждый

«Forbes Украина» впервые с 2016 года опубликовал рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины. Их совокупные доходы превысили $31 млрд.

Рейтинг украинского журнала на своем сайте обнародовал российский Forbes, пишет RegioNews.

На первом месте уже традиционно Ринат Ахметов, чьи богатства журнал оценил в $2,8 млрд. "По сравнению с пиковым, 2013-м годом состояние самого богатого украинца сократился почти в шесть раз", — пишет издание.

Второе место занял владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук - $1,4 млрд.

На третьем месте — Петр Порошенко с $1,4 млрд. Пятый президент вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия. В 2014 году его состояние оценивалось в $1,3 млрд, а в 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером. Тогда же "Forbes Украина" оценил состояние Порошенко в $750 млн.

Также в первую десятку вошли Александр и Галина Гереги ("Эпицентр") — $1,3 млрд; Геннадий Боголюбов — $1,2 млрд; Юрий Косюк — $1,1 млрд, Константин Жеваго — $1,1 млрд, Игорь Коломойский — $1 млрд; Вадим Новинский — $810 млн. И Александр Ярославский — $725 млн.

Порог отсечения в рейтинге самых богатых — $95 млн. Номер 100 в списке получил совладелец сети супермаркетов "Таврия В" Борис Музалев.

Также в рейтинг вошли Дмитрий Фирташ ($370 млн, № 24), глава алкогольного холдинга Global Spirits, владеющей водочным брендом "Хортица", Евгений Черняк ($295 млн, № 30) и Павел Фукс ($155 млн, № 51).

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