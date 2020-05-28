"Євросолідарність" призначила відповідальних за місцеві вибори у регіонах

У Порошенка думають над кандидатурою у мери Києва

Фото: ЦВК

У Порошенка думають над кандидатурою у мери Києва

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" поки що не має затвердженої стратегії на місцеві вибори, але вже закріпила своїх нардепів за конкретними областями.

Про це пише видання "Українська правда", передає RegioNews.

Так, за Полтавську область відповідає Ніна Южаніна, за Волинську – Андрій Парубій, за Київську – Вікторія Сюмар, за Прикарпаття – Микола Княжицький, за Харківську – Ірина Фріз, за Черкаську – Ірина Геращенко, за Одеську – Олексій Гончаренко.

У партії Порошенка поки немає затвердженої стратегії до місцевих виборів. Її готують розробник попередніх кампаній Ігор Гринів і нардеп Вікторія Сюмар.

"Польову" роботу партії координуватиме, скоріш за все, Сергій Березенко, який на президентських виборах був заступником керівника виборчого штабу п’ятого президента.

Не змінилась і медійна команда партії "ЄС" – за спілкування зі ЗМІ відповідають прессекретар Порошенка Святослав Цеголко, спічрайтер і політтехнолог Олег Медведєв та Володимир Горковенко, який займається комунікаціями з центральними та регіональними медіа.

У "ЄС" є велика проблема в Києві, де лідирує колишній соратник Порошенка Віталій Кличко. Тому перед партією стоїть дилема: підтримати Кличка чи висувати свого кандидата.

Серед можливих варіантів кандидатів у мери Києва звучать прізвища депутатів Ірини Геращенко, Михайла Забродського та Олексія Гончаренка.

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