"Європейська Солідарність" вимагає скликати комітети Верховної Ради через події в музеї Гончара
«Євросолідарність» вимагає термінового скликання комітетів з інформаційної політики, зі свободи слова, правоохоронної діяльності з приводу свавілля представників Державного бюро розслідувань у Музеї ім. Івана Гончара.
Про це під час брифінгу заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, пише RegioNews з посиланням на "Прямий".
Ми звертаємося до спікера Разумкова і вимагаємо його жорсткої реакції на злочинні дії, які вчора відбулися в Музеї Гончара. Також ми вимагаємо терміново зібрати Комітет зі свободи слова, який має засудити злочинні дії ДБР по побиттю журналістів. Ми вимагаємо терміново зібрати Комітет з інформаційної політики, який має засудити дії, коли без жодних рішень, жодних аргументів і документів ламають двері в Національний музей. І ми вимагаємо терміново зібрати Комітет з правоохоронної діяльності, який має розглянути ситуацію з поведінкою так званих "слідчих" ДБР, які не показували документів, не представлялися, застосовували фізичну силу і ламали двері в Національний музей", - сказав Герасимов.
Вчора був ганебний день для української правоохоронної системи та для Зеленського особисто. Він має вибачитись перед директором музею Гончара та перед журналістами, яких вчора побили спецпризначенці ДБР. Деталі дивіться на брифінгу Ігоря Голованя та Артура Герасимова.Опубліковано Європейська Солідарність Середа, 27 травня 2020 р.
Нагадаємо, вчора, 26 травня п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко разом з дружиною Мариною відкрив у музеї Івана Гончара виставку картин митців з українським корінням із власної родинної колекції. Також Петро Порошенко іронічно подякував керівникам правоохоронних органів "за прискорення" відкриття виставки.
Учора ж Порошенко мав прийти на допит до ДБР у справі контрабанди картин, але, за словами адвоката Ігоря Голованя, ані сам Порошенко, ані його дружина повістки не отримували.
Після відкриття виставки приїхали співробітники ДБР і виламали двері в музей, застосувавши силу до журналістів і народних депутатів. Силовики штурмували будівлю музею, не надавши ніяких дозвільних документів.
Директор музею Гончара звернувся до поліції щодо неправомірних дій співробітників ДБР.
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