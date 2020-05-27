"Європейська Солідарність" вимагає скликати комітети Верховної Ради через події в музеї Гончара

Про це під час брифінгу заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, пише RegioNews з посиланням на "Прямий".

Ми звертаємося до спікера Разумкова і вимагаємо його жорсткої реакції на злочинні дії, які вчора відбулися в Музеї Гончара. Також ми вимагаємо терміново зібрати Комітет зі свободи слова, який має засудити злочинні дії ДБР по побиттю журналістів. Ми вимагаємо терміново зібрати Комітет з інформаційної політики, який має засудити дії, коли без жодних рішень, жодних аргументів і документів ламають двері в Національний музей. І ми вимагаємо терміново зібрати Комітет з правоохоронної діяльності, який має розглянути ситуацію з поведінкою так званих "слідчих" ДБР, які не показували документів, не представлялися, застосовували фізичну силу і ламали двері в Національний музей", - сказав Герасимов.