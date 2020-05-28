ДБР викликало Порошенка відразу на два допити
Державне бюро розслідувань викликало п'ятого президента України Петра Порошенка для допиту в якості свідка за двома кримінальними провадженнями.
Обидва допити призначені на п'ятницю, 29 травня, повідомляє прес-служба ДБР, пише RegioNews.
У зв'язку з неявкою 26 травня 2020 року, відповідно до вимог ст. 133, 135 КПК України Порошенко П. О. повторно викликається в Державне бюро розслідувань для допиту в якості свідка в 11:00 29 травня 2020 року у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається з 43 картин всесвітньо відомих художників", – написано у повістці, оприлюдненій на сайті ДБР.
Крім цього, Порошенко викликається до ДБР в той же день на 12:00 29 травня для допиту в якості свідка в кримінальному провадженні за "фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, яка може завдати істотної шкоди державним інтересам". Мова може йти про прослуховування і запису в 2015 році розмов Порошенка з тодішнім віце-президентом США Джо Байденом.
Нагадаємо, 26 травня п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко з дружиною Мариною відкрив у музеї Івана Гончара виставку картин художників з українськими коренями з власної сімейної колекції. Також Петро Порошенко іронічно подякував керівників правоохоронних органів за "прискорення" відкриття виставки.
В той же день Порошенко повинен був прийти на допит в ГБР у справі контрабанди картин, але, за словами адвоката Ігоря Голованя, ні сам Порошенко, ні його дружина повісток не отримували.
Після відкриття виставки приїхали співробітники ДБР і виламали двері в музей, застосувавши силу до журналістів та народних депутатів. Силовики штурмували будівлю музею, не надавши жодних дозвільних документів.
Директор музею Гончара звернувся в поліцію з приводу неправомірних дій працівників ДБР.
"Євросолідарність" вимагає термінового скликання комітетів з інформаційної політики, свободи слова, правоохоронної діяльності з приводу свавілля представників Державного бюро розслідувань в Музеї їм. Івана Гончара.
Ще раніше, 20 травня, стосовно Петра Порошенка відкрили справу про державну зраду за плівки позафракційного депутата Андрія Деркача.
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