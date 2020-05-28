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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
28 травня 2020, 10:13 12

ДБР викликало Порошенка відразу на два допити

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28 травня 2020, 10:13 12
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Перший – у справі про контрабанду картин, другий стосується плівок Деркача
Фото: сторінка Петра Порошенка у Facebook
Перший – у справі про контрабанду картин, другий стосується плівок Деркача

Державне бюро розслідувань викликало п'ятого президента України Петра Порошенка для допиту в якості свідка за двома кримінальними провадженнями.

Обидва допити призначені на п'ятницю, 29 травня, повідомляє прес-служба ДБР, пише RegioNews.

У зв'язку з неявкою 26 травня 2020 року, відповідно до вимог ст. 133, 135 КПК України Порошенко П. О. повторно викликається в Державне бюро розслідувань для допиту в якості свідка в 11:00 29 травня 2020 року у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається з 43 картин всесвітньо відомих художників", – написано у повістці, оприлюдненій на сайті ДБР.

Крім цього, Порошенко викликається до ДБР в той же день на 12:00 29 травня для допиту в якості свідка в кримінальному провадженні за "фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, яка може завдати істотної шкоди державним інтересам". Мова може йти про прослуховування і запису в 2015 році розмов Порошенка з тодішнім віце-президентом США Джо Байденом.

Нагадаємо, 26 травня п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко з дружиною Мариною відкрив у музеї Івана Гончара виставку картин художників з українськими коренями з власної сімейної колекції. Також Петро Порошенко іронічно подякував керівників правоохоронних органів за "прискорення" відкриття виставки.

В той же день Порошенко повинен був прийти на допит в ГБР у справі контрабанди картин, але, за словами адвоката Ігоря Голованя, ні сам Порошенко, ні його дружина повісток не отримували.

Після відкриття виставки приїхали співробітники ДБР і виламали двері в музей, застосувавши силу до журналістів та народних депутатів. Силовики штурмували будівлю музею, не надавши жодних дозвільних документів.

Директор музею Гончара звернувся в поліцію з приводу неправомірних дій працівників ДБР.

"Євросолідарність" вимагає термінового скликання комітетів з інформаційної політики, свободи слова, правоохоронної діяльності з приводу свавілля представників Державного бюро розслідувань в Музеї їм. Івана Гончара.

Ще раніше, 20 травня, стосовно Петра Порошенка відкрили справу про державну зраду за плівки позафракційного депутата Андрія Деркача.


ДБР контрабанда Петро Порошенко президент допит Європейська солідарність держзрада музей Гончара картини плівки Деркача
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