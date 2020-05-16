Чотирнадцять регіонів виплатили надбавки лікарям за роботу з COVID-19

Серед лідерів - Херсонська, Дніпропетровська та Львівська області

Серед лідерів - Херсонська, Дніпропетровська та Львівська області

Чотирнадцять регіонів уже виплатили всі надбавки до 300% за березень лікарям за безпосередню роботу з пацієнтами з коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час наради щодо запобігання поширенню епідемії коронавірусу та подолання її наслідків за участю президента, передає RegioNews.

Степанов додав, що Чернівецька область, де поширення недуги було найбільшим, потребуватиме дофінансування, інші регіони завершать виплату надбавок на початку наступного тижня.

В свою чергу Зеленський відмітив позитивний ефект від того, що процес рухається.

Вже одержав позитивні відгуки медиків, котрі отримали надбавки. Цей процес іде швидко, коли налагоджена співпраця Кабінету Міністрів і місцевої влади. На Херсонщині всі виплати завершили ще минулого тижня, серед лідерів – і Дніпропетровщина, і Львівщина. Водночас Волинь, Луганщина, Рівненщина та деякі інші області ще й досі застрягли в бюрократичній тяганині", - сказав президент.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, зараз лікарні укладають угоди з Національною службою здоров'я України для виплати надбавок за роботу з COVID-19 за квітень, і пообіцяв зробити все можливе для пришвидшення цього процесу.

Він зазначив, що в Україні встановлено два рекорди за кількістю тих, хто захворів на COVID-19 (528), і тих, хто одужав (433).

Нагадаємо, Денис Шмигаль стверджує, що Україні більше не загрожує банкрутство на тлі кризи, викликаної коронавірусом.