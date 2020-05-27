У метро Києва в години пік будуть обмежувати вхід на деякі станції
У метрополітені Києва в години пік будуть тимчасово обмежувати вхід на деякі станції, щоб уникнути великого скупчення людей.
Про це повідомив під час брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, після відкриття метро не всі пасажири дотримувалися соціальної дистанції і не всі носять засоби захисту.
В метро в години пік, щоб не створювати великого скупчення людей, тимчасово обмежуватимуть вхід на деякі станції. Треба буде трохи почекати біля входу, дотримуючись дистанції і в масці", - сказав Кличко.
Він нагадав, що в метрополітені та наземному транспорті обов'язковий масковий режим, і за статистикою, 34 відсотки заражень відбуваються саме в громадському транспорті.
Мер повідомив, що до пандемії пасажиропотік в столичній підземці був понад півтора мільйона чоловік за добу, а після відновлення роботи метро він знизився.
"Київпастранс" перевіз із 23 травня майже 835 тисяч пасажирів. В перший день роботи метрополітеном скористалися 310 тисяч чоловік. Вчора, 26 травня, метро перевезло 463 тисяч пасажирів", - розповів Кличко.
Нагадаємо, 25 травня в Україні відкрили метрополітен у Києві та Харкові. У Дніпрі відкриття підземки відкладається, оскільки до цих пір немає рішення міської комісії - її повинні отримати упродовж дня.
25 травня, у перший день роботи метро Києва підземкою скористалися понад 310 тисяч киян.
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