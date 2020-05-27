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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
27 травня 2020, 15:37 2

Голова Кіровоградської ОДА Балонь розповів, як його призначали на посаду

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27 травня 2020, 15:37 2
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Пропозицію очолити область Андрій Балонь отримав безпосередньо від президента Зеленського
Фото: РБК Україна
Пропозицію очолити область Андрій Балонь отримав безпосередньо від президента Зеленського

Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь спочатку подумав, що бажання президента поспілкуватися – це жарт.

Про це Андрій Балонь розповів у ексклюзивному інтерв`ю RegioNews.

Мені особисто запропонував її (посаду – ред.) президент. Так сталося, що перебуваючи на посаді заступника голови Херсонської ОДА і попрацювавши деякий час з новопризначеним головою, я зрозумів, що в нас з ним дещо різне бачення ситуації. Маючи власну гідність і знаючи собі ціну, я просто написав заяву за власним бажанням і пішов. Через два з половиною місяці мені зателефонували з Офісу президента і сказали, що Зеленський хоче зі мною поспілкуватися. Я спочатку подумав, що це жарт, адже сьогодні пранкерів достатньо. Але виявилося, що ні, мені призначили співбесіду і вже за її результатами запропонували посаду голови Кіровоградської ОДА",- пригадав Андрій Балонь.

Андрій Балонь розповів, що фінальній співбесіді завжди передують перевірки і детальний збір інформації. І на той момент, коли він спілкувався з президентом, на потенційного голову ОДА була зібрана досить пухка папка. Співбесіда тривала годину і лише після цього Балоню запропонували очолити ОДА.

Повне інтерв'ю з головою Кіровоградської ОДА Андрієм Балонем читайте тут.


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