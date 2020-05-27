Голова Кіровоградської ОДА Балонь розповів, як його призначали на посаду
Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь спочатку подумав, що бажання президента поспілкуватися – це жарт.
Про це Андрій Балонь розповів у ексклюзивному інтерв`ю RegioNews.
Мені особисто запропонував її (посаду – ред.) президент. Так сталося, що перебуваючи на посаді заступника голови Херсонської ОДА і попрацювавши деякий час з новопризначеним головою, я зрозумів, що в нас з ним дещо різне бачення ситуації. Маючи власну гідність і знаючи собі ціну, я просто написав заяву за власним бажанням і пішов. Через два з половиною місяці мені зателефонували з Офісу президента і сказали, що Зеленський хоче зі мною поспілкуватися. Я спочатку подумав, що це жарт, адже сьогодні пранкерів достатньо. Але виявилося, що ні, мені призначили співбесіду і вже за її результатами запропонували посаду голови Кіровоградської ОДА",- пригадав Андрій Балонь.
Андрій Балонь розповів, що фінальній співбесіді завжди передують перевірки і детальний збір інформації. І на той момент, коли він спілкувався з президентом, на потенційного голову ОДА була зібрана досить пухка папка. Співбесіда тривала годину і лише після цього Балоню запропонували очолити ОДА.
Повне інтерв'ю з головою Кіровоградської ОДА Андрієм Балонем читайте тут.
- 15:37 27 травня Голова Кіровоградської ОДА Балонь розповів, як його призначали на посаду
- 15:37 27 травня В голови РДА на Рівненщині виявили коронавірус
- 15:19 27 травня На Буковині антитіла до COVID-19 має майже кожний п`ятий протестований
- 15:16 27 травня Кабмін презентував програму стимулювання економіки від наслідків Covid-19
- 14:57 27 травня Уряд затвердив плани формування тергромад для трьох областей
- 14:52 27 травня Кабмін розділив Мінекоенерго на два органи
- 21:55 26 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:56 24 травня У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
- 13:00 25 травня Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
- 13:00 22 травня Що може завадити Кернесу
- 14:00 26 травня Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
- 12:00 20 травня Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини