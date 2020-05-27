Голова Кіровоградської ОДА Балонь розповів, як його призначали на посаду

Про це Андрій Балонь розповів у ексклюзивному інтерв`ю RegioNews.

Мені особисто запропонував її (посаду – ред.) президент. Так сталося, що перебуваючи на посаді заступника голови Херсонської ОДА і попрацювавши деякий час з новопризначеним головою, я зрозумів, що в нас з ним дещо різне бачення ситуації. Маючи власну гідність і знаючи собі ціну, я просто написав заяву за власним бажанням і пішов. Через два з половиною місяці мені зателефонували з Офісу президента і сказали, що Зеленський хоче зі мною поспілкуватися. Я спочатку подумав, що це жарт, адже сьогодні пранкерів достатньо. Але виявилося, що ні, мені призначили співбесіду і вже за її результатами запропонували посаду голови Кіровоградської ОДА",- пригадав Андрій Балонь.