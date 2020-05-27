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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
27 мая 2020, 16:43 4

Зеленский подписал закон о компенсациях медикам, которые борются с COVID-19

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27 мая 2020, 16:43 4
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Он был принят Верховной Радой 13 мая
Фото: Офис президента
Он был принят Верховной Радой 13 мая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 591-ІХ, что позволит работникам учреждений здравоохранения, которые лечат пациентов с COVID-19, получить денежную компенсацию в размере до 300% к заработной плате.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Также закон предусматривает возможность получения частичной помощи по безработице для физлиц - предпринимателей в случае потери ими части дохода из-за карантина.

Самозанятые лица освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за май - этот период будет засчитываться им в страховой стаж.

Закон также предоставляет органам местного самоуправления право принять решение об уменьшении ставок платы за землю, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в отношении объектов нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц", - говорится в сообщении.

Кроме того, закон позволяет:

  • продлить действие моратория на проведение налоговыми органами документальных и фактических проверок;
  • освобождение граждан от ответственности за просрочку по договорам о потребительском кредите;
  • неначисление налогоплательщикам и плательщикам ЕСВ пени;
  • неприменение штрафов за нарушение налогового законодательства;
  • несвоевременную или неполную уплату ЕСВ.

Напомним, 14 регионов выплатили надбавки медикам, а Буковине, где больше всего больных COVID, не хватило денег.

Ранее Министр здравоохранения Максим Степанов в обращении к медикам страны заверил, что все надбавки к зарплате будут выплачены, а все руководители на местах отчитаются по каждой больницы и каждому медработнику.


Владимир Зеленский карантин закон выплаты медики
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