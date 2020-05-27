Зеленский подписал закон о компенсациях медикам, которые борются с COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 591-ІХ, что позволит работникам учреждений здравоохранения, которые лечат пациентов с COVID-19, получить денежную компенсацию в размере до 300% к заработной плате.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.
Также закон предусматривает возможность получения частичной помощи по безработице для физлиц - предпринимателей в случае потери ими части дохода из-за карантина.
Самозанятые лица освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за май - этот период будет засчитываться им в страховой стаж.
Закон также предоставляет органам местного самоуправления право принять решение об уменьшении ставок платы за землю, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в отношении объектов нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц", - говорится в сообщении.
Кроме того, закон позволяет:
- продлить действие моратория на проведение налоговыми органами документальных и фактических проверок;
- освобождение граждан от ответственности за просрочку по договорам о потребительском кредите;
- неначисление налогоплательщикам и плательщикам ЕСВ пени;
- неприменение штрафов за нарушение налогового законодательства;
- несвоевременную или неполную уплату ЕСВ.
Напомним, 14 регионов выплатили надбавки медикам, а Буковине, где больше всего больных COVID, не хватило денег.
Ранее Министр здравоохранения Максим Степанов в обращении к медикам страны заверил, что все надбавки к зарплате будут выплачены, а все руководители на местах отчитаются по каждой больницы и каждому медработнику.
- 18:13 27 мая Грузия обещает вернуть посла в Украину в ближайшее время
- 18:11 27 мая Под Харьковом задержали боевика "ДНР"
- 17:48 27 мая Немецкий суд отказал Украине в экстрадиции Онищенко
- 17:35 27 мая Правоохранители трех областей изъяли 60 тонн фальшивого алкоголя
- 17:18 27 мая На Донбассе нелегальные АЗС сбывали топливо сомнительного качества
- 17:02 27 мая В Ивано-Франковске священника УПЦ МП оштрафовали за литургию без масок
- 21:55 26 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:56 24 мая В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
- 13:00 25 мая Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
- 13:00 22 мая Что может помешать Кернесу
- 14:00 26 мая Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
- 12:00 20 мая Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области