В голови РДА на Рівненщині виявили коронавірус

Чиновник знаходиться на самоізоляції

Фото: flickr

Чиновник знаходиться на самоізоляції

Про це в Facebook повідомив глава Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає RegioNews.

За його словами, загалом у Березнівському районі зафіксовано 40 випадків інфікування коронавірусом.

Вчора ПЛР-тест підтвердив COVID-19 у мого колеги голови Березнівської РДА Олега Піщанського. Його стан стабільний. Він знаходиться на самоізоляції", - повідомив Коваль.

Він додав, що всього на Рівненщині зафіксовано 1546 випадків COVID-19, за минулу добу в області підтвердили 28 нових випадків захворювання

Він зазначив, що через ускладнення, викликані коронавірусом, 35 осіб померли, від початку епідемії в області одужали 723 людини.

Нагадаємо, в Україні число інфікованих коронавірусом збільшилося на 321 людини, за останню добу найбільше людей захворіли у Чернівецькій, Рівненській області та в Києві