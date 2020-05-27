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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
27 травня 2020, 15:37

В голови РДА на Рівненщині виявили коронавірус

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27 травня 2020, 15:37
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Чиновник знаходиться на самоізоляції
Фото: flickr
Чиновник знаходиться на самоізоляції

У голови Березнівської РДА Рівненської області Олега Піщанського ПЛР-тест підтвердив наявність COVID-19.

Про це в Facebook повідомив глава Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає RegioNews.

За його словами, загалом у Березнівському районі зафіксовано 40 випадків інфікування коронавірусом.

Вчора ПЛР-тест підтвердив COVID-19 у мого колеги голови Березнівської РДА Олега Піщанського. Його стан стабільний. Він знаходиться на самоізоляції", - повідомив Коваль.

Він додав, що всього на Рівненщині зафіксовано 1546 випадків COVID-19, за минулу добу в області підтвердили 28 нових випадків захворювання

Він зазначив, що через ускладнення, викликані коронавірусом, 35 осіб померли, від початку епідемії в області одужали 723 людини.

Нагадаємо, в Україні число інфікованих коронавірусом збільшилося на 321 людини, за останню добу найбільше людей захворіли у Чернівецькій, Рівненській області та в Києві


РДА Рівне коронавірус карантин
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