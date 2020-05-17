МОЗ оприлюднило вимоги до стоматологів під час карантину
Дантисти прийматимуть лише за попереднім записом і прибиратимуть після кожного пацієнта
Дантисти прийматимуть лише за попереднім записом і прибиратимуть після кожного пацієнта
Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило вимоги до роботи зубних лікарів, стоматологічних клінік та їх пацієнтів під час карантину.
Стоматологічні клініки почали працювати у звичному режимі, але з дотриманням вимог МОЗ як для лікарів, так і для клієнтів.
Про це пише RegioNews.
Вимоги для клієнтів:
- Візит до стоматолога за умови попереднього запису.
- Використання антисептиків і мила.
- Заборонено доступ супроводжуючих осіб (крім дітей до 14 років, людей з інвалідністю та осіб старшого віку)
- Очікувати своєї черги слід поза приміщенням клініки.
Вимоги для стоматологів та персоналу клінік:
- Міряти температуру перед роботою у всіх працівників
- Інтервал між клієнтами – мінімум 15 хвилин
- Опитування пацієнта слід проводити у ході запису у день прийому
- Забезпечити ізольоване перебування у стоматологічному кабінеті
- Працівники мають використовувати респіратори без клапану видиху, герметичні окуляри, щиток для обличчя та рукавички
- Після кожного пацієнта потрібно прибирати
- З приміщення слід прибрати усі журнали, іграшки та рекламу.
Раніше МОЗ повідомив, що кількість хворих коронавірусом станом на ранок 17 травня становить 18 тисяч 291 осіб.
Нагадаємо, Кабмін опублікував постанову про ослаблення карантину.
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