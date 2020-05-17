МОЗ оприлюднило вимоги до стоматологів під час карантину

Дантисти прийматимуть лише за попереднім записом і прибиратимуть після кожного пацієнта

Фото: medeko.kiev.ua

Дантисти прийматимуть лише за попереднім записом і прибиратимуть після кожного пацієнта

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило вимоги до роботи зубних лікарів, стоматологічних клінік та їх пацієнтів під час карантину.

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