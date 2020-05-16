Кабмін опублікував постанову про послаблення карантину
Кабінет міністрів України опублікував постанову про послаблення карантину, якою вносяться зміни до рішення від 11 березня "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19".
Про це передає RegioNews із посиланням на Урядовий портал.
Так, Уряд дозволив пересуватися групою не більше ніж вісім осіб, окрім випадків службової необхідності.
Також дозволено надання послуг громадського харчування на літніх майданчиках, за умови дотримання відстані не менш як 1,5 метра між місцями. За столиками можуть перебувати не більше чотирьох осіб без врахування дітей до 14 років.
Можуть працювати заклади та підприємства, що здійснюють надання зазначених послуг із адресною доставкою замовлень, а також замовлень на винос.
Такі заклади мають забезпечити персонал засобами індивідуального захисту. Відвідувачі також повинні мати засоби індивідуального захисту і дотримуватися відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, карантин у країні продовжено до 22 травня. При цьому вже з 11 травня заплановано ряд послаблень. Втім, уряд не виключає можливості повернутися до жорстких заходів в разі зростання захворюваності.
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