В окупованому Криму з 18 травня скасовують режим самоізоляції

Масковий режим і обмеження поїздок залишаються в силі

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Масковий режим і обмеження поїздок залишаються в силі

В окупованому Російською Федерацією Криму з 18 травня самопроголошена влада хоче скасувати режим самоізоляції, який був запроваджений через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії", передає RegioNews.

На порталі так званого "уряду Криму" було опубліковано указ призначеного Кремлем "глави Криму" Сергія Аксьонова, яким скасовується режим самоізоляції.

Тепер вимогу залишатися вдома замінили на формулювання "не залишати місце проживання без необхідності".

Залишаються в силі обмеження поїздок та заборона для осіб старших 65 років покидати домівки.

При цьому кримчани старше 65, як і раніше, будуть змушені залишатися вдома. Також заборонено перебування неповнолітніх без супроводу батьків у громадських місцях.

Зберігається масковий режим, а осіб, які прибувають на територію анексованого півострова з інших країн, відправлятимуть на самоізоляцю.

Згідно із офіційними даними окупаційної влади Криму, за минулу добу на півострові виявлено 13 нових випадків захворювання, а загалом коронавірус на півострові виявили у 272 осіб. Однак як стверджують активісти та правозахисники, російська окупаційна адміністрація приховує реальні дані щодо захворюваності коронавірусом.

Нагадаємо, на адмінкордоні Криму з Херсонською областю обмежувальні заходи, введені через поширення коронавірусу, будуть чинні до 22 травня відповідно до постанови Кабінету Міністрів України.