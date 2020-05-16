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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 травня 2020, 18:24 15

Кличко розповів, коли у Києві відновлять роботу торгові центри

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16 травня 2020, 18:24 15
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Головною умовою є поліпшення епідеміологічної ситуації
Фото: flickr
Головною умовою є поліпшення епідеміологічної ситуації

Великі торгово-розважальні центри Києва почнуть працювати лише після того, як буде відновлено роботу метрополітену, тобто орієнтовно до кінця травня.

Про це мер Києва Віталій Кличко розповів в ефірі телеканалу "Інтер", передає RegioNews.

За його словами, ще однією умовою відновлення роботи торгівельних центрів є скорочення кількості заражень коронавірусом COVID-19.

Великі торгові центри потрібно відкривати після відновлення роботи метро. Потрібно розуміти, що люди добираються на роботу громадським транспортом. Зокрема, і до великих торгових центрів", - сказав він.

Відвідувачі та персонал закладів мають в разі відкриття обов'язково дотримуватися вимог безпеки.

За словами Кличка, при поліпшенні епідеміологічної ситуації в Києві відкриття метрополітену і торгових центрів відбудеться ще в травні.

Нагадаємо, у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат 15 травня підтвердили захворювання коронавірусом у 81 особи.


коронавірус метро карантин Віталій Кличко ТРЦ
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