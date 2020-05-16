Кличко розповів, коли у Києві відновлять роботу торгові центри
Великі торгово-розважальні центри Києва почнуть працювати лише після того, як буде відновлено роботу метрополітену, тобто орієнтовно до кінця травня.
Про це мер Києва Віталій Кличко розповів в ефірі телеканалу "Інтер", передає RegioNews.
За його словами, ще однією умовою відновлення роботи торгівельних центрів є скорочення кількості заражень коронавірусом COVID-19.
Великі торгові центри потрібно відкривати після відновлення роботи метро. Потрібно розуміти, що люди добираються на роботу громадським транспортом. Зокрема, і до великих торгових центрів", - сказав він.
Відвідувачі та персонал закладів мають в разі відкриття обов'язково дотримуватися вимог безпеки.
За словами Кличка, при поліпшенні епідеміологічної ситуації в Києві відкриття метрополітену і торгових центрів відбудеться ще в травні.
Нагадаємо, у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат 15 травня підтвердили захворювання коронавірусом у 81 особи.
- 19:02 16 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:55 16 травня На Волині у працівників лабораторного центру виявили COVID-19
- 18:24 16 травня Кличко розповів, коли у Києві відновлять роботу торгові центри
- 18:07 16 травня На Донбасі окупанти випустили 30 мін по українських військових
- 17:53 16 травня Чотирнадцять регіонів виплатили надбавки лікарям за роботу з COVID-19
- 17:12 16 травня Україна представить групу делегатів ОРДЛО в Тристоронній контактній групі
- 19:02 16 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:30 15 травня На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
- 13:47 13 травня Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
- 17:13 15 травня У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
- 18:59 15 травня Закарпаття: на митниці зміниться керівник
- 15:58 11 травня Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода