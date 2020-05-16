Науковці прогнозують в кінці травня спад епідемії COVID-19 в Україні

Для цього щодня кількість осіб, що одужали, має бути більшою від кількості інфікованих

Фото: flickr

Для цього щодня кількість осіб, що одужали, має бути більшою від кількості інфікованих

Команда дослідницького проекту "ФОРСАЙТ COVID-19" Світового центру даних при КПІ ім.Сікорського дійшла до висновку, що в кінці травня можливий початок спаду епідемії коронавірусу в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Київського політехнічного інституту, передає RegioNews.

Дослідники проекту використали нейронну мережу для отримання короткострокового прогнозу кількості хворих в Україні і зокрема Києві у період із 6 по 20 травня.

Для України на п’ятнадцятиденному відрізку часу з 6 травня характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем "плато" – 400-550 нових інфікованих на день. Такий характер розвитку процесу може продовжитися до третьої декади травня 2020 року, протягом якої ймовірно настане пік пандемії", - йдеться в повідомленні.

Вони припускають, що пандемія може піти на спад, коли щодня кількість осіб, що одужали, буде більшою від кількості інфікованих. Середня абсолютна похибка прогнозу не перевищує 2.2%.

Кількість щоденно видужалих людей в Україні наближається до кількості щоденно інфікованих людей, 14.05.20 цей баланс одноденно був навіть позитивним", - зазначають у КПІ.

Команда проекту очікує, що в третій декаді травня цей баланс може стати стійко позитивним, що засвідчить початок спаду пандемії.

Нагадаємо, 16 травня в Україні зафіксовано 17858 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за добу зафіксовано 528 нових випадків.