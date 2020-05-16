Науковці прогнозують в кінці травня спад епідемії COVID-19 в Україні
Команда дослідницького проекту "ФОРСАЙТ COVID-19" Світового центру даних при КПІ ім.Сікорського дійшла до висновку, що в кінці травня можливий початок спаду епідемії коронавірусу в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Київського політехнічного інституту, передає RegioNews.
Дослідники проекту використали нейронну мережу для отримання короткострокового прогнозу кількості хворих в Україні і зокрема Києві у період із 6 по 20 травня.
Для України на п’ятнадцятиденному відрізку часу з 6 травня характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем "плато" – 400-550 нових інфікованих на день. Такий характер розвитку процесу може продовжитися до третьої декади травня 2020 року, протягом якої ймовірно настане пік пандемії", - йдеться в повідомленні.
Вони припускають, що пандемія може піти на спад, коли щодня кількість осіб, що одужали, буде більшою від кількості інфікованих. Середня абсолютна похибка прогнозу не перевищує 2.2%.
Кількість щоденно видужалих людей в Україні наближається до кількості щоденно інфікованих людей, 14.05.20 цей баланс одноденно був навіть позитивним", - зазначають у КПІ.
Команда проекту очікує, що в третій декаді травня цей баланс може стати стійко позитивним, що засвідчить початок спаду пандемії.
Нагадаємо, 16 травня в Україні зафіксовано 17858 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за добу зафіксовано 528 нових випадків.
- 14:33 16 травня Сьогодні з-за кордону в Україну повернулися ще 665 осіб
- 13:56 16 травня Науковці прогнозують в кінці травня спад епідемії COVID-19 в Україні
- 13:25 16 травня Кабмін опублікував постанову про послаблення карантину
- 12:40 16 травня Єрмак продюсує Україну
- 12:26 16 травня Зеленський змінив керівників РДА у трьох областях
- 11:54 16 травня Польща та Україна відновили роботу пункту пропуску "Шегині"
- 22:00 15 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:30 15 травня На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
- 13:47 13 травня Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
- 17:13 15 травня У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
- 15:58 11 травня Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
- 18:59 15 травня Закарпаття: на митниці зміниться керівник