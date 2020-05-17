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Минздрав обнародовал требования к стоматологам во время карантина
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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
17 мая 2020, 17:39 23

Минздрав обнародовал требования к стоматологам во время карантина

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17 мая 2020, 17:39 23
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Дантисты будут принимать только по предварительной записи и убирать после каждого пациента
Фото: medeko.kiev.ua
Дантисты будут принимать только по предварительной записи и убирать после каждого пациента

Министерство здравоохранения Украины обнародовало требования к работе зубных врачей, стоматологических клиник и их пациентов во время карантина.

Стоматологические клиники начали работать в привычном режиме, но с соблюдением требований Минздрава как для врачей, так и для клиентов.

Об этом пишет RegioNews.

Требования для клиентов:

  • Визит к стоматологу при условии предварительной записи.
  • Использование антисептиков и мыла.
  • Запрещен доступ сопровождающих лиц (кроме детей до 14 лет, людей с инвалидностью и лиц старшего возраста)
  • Ожидать своей очереди следует вне помещения клиники.

Требования для стоматологов и персонала клиник:

  • Мерить температуру перед работой всех сотрудников
  • Интервал между клиентами – минимум 15 минут
  • Опрос пациента следует проводить в ходе записи в день приема
  • Обеспечить изолированное пребывание в стоматологическом кабинете
  • Работники должны использовать респираторы без клапана выдоха, герметичные очки, щиток для лица и перчатки
  • После каждого пациента нужно убирать
  • Из помещения следует убрать все журналы, игрушки и рекламу.

Ранее Минздрав сообщил, что количество заболевших коронавирусом состоянию на утро 17 мая составляет 18 тысяч 291 человек.

Напомним, Кабмин опубликовал постановление об ослаблениикарантина.

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