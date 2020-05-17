Минздрав обнародовал требования к стоматологам во время карантина

Дантисты будут принимать только по предварительной записи и убирать после каждого пациента

Фото: medeko.kiev.ua

Дантисты будут принимать только по предварительной записи и убирать после каждого пациента

Министерство здравоохранения Украины обнародовало требования к работе зубных врачей, стоматологических клиник и их пациентов во время карантина.

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