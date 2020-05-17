Минздрав обнародовал требования к стоматологам во время карантина
Министерство здравоохранения Украины обнародовало требования к работе зубных врачей, стоматологических клиник и их пациентов во время карантина.
Стоматологические клиники начали работать в привычном режиме, но с соблюдением требований Минздрава как для врачей, так и для клиентов.
Об этом пишет RegioNews.
Требования для клиентов:
- Визит к стоматологу при условии предварительной записи.
- Использование антисептиков и мыла.
- Запрещен доступ сопровождающих лиц (кроме детей до 14 лет, людей с инвалидностью и лиц старшего возраста)
- Ожидать своей очереди следует вне помещения клиники.
Требования для стоматологов и персонала клиник:
- Мерить температуру перед работой всех сотрудников
- Интервал между клиентами – минимум 15 минут
- Опрос пациента следует проводить в ходе записи в день приема
- Обеспечить изолированное пребывание в стоматологическом кабинете
- Работники должны использовать респираторы без клапана выдоха, герметичные очки, щиток для лица и перчатки
- После каждого пациента нужно убирать
- Из помещения следует убрать все журналы, игрушки и рекламу.
Ранее Минздрав сообщил, что количество заболевших коронавирусом состоянию на утро 17 мая составляет 18 тысяч 291 человек.
Напомним, Кабмин опубликовал постановление об ослаблениикарантина.
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