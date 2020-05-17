Кількість хворих коронавірусом в Україні перевалила за 18 тисяч

За добу зареєстровано 433 нових випадки інфікування COVID-19

За добу зареєстровано 433 нових випадки інфікування COVID-19

Кількість хворих коронавірусом станом на ранок 17 травня становить 18 тисяч 291 осіб

З початку епідемії в Україні зареєстровано 18 291 випадків інфікування, померло 514 хворих (+17 за добу), видужало - 5116 осіб (+210 за добу).

Про це повідомляє МОЗ України, пише RegioNews.

Відсоток хворих жінок - 58%, чоловіків - 42%.

Статистика вікових категорій з підтвердженим коронавірусом:

0-17 років - 7%

18-29 років - 12%

30-49 років - 36%

50-59 років - 37%

70+ років - 9%

Нагадаємо, Кабмін опублікував постанову про послаблення карантину.

Вчені прогнозують наприкінці травня спад епідемії COVID-19 в Україні

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