Кількість хворих коронавірусом в Україні перевалила за 18 тисяч
За добу зареєстровано 433 нових випадки інфікування COVID-19
За добу зареєстровано 433 нових випадки інфікування COVID-19
Кількість хворих коронавірусом станом на ранок 17 травня становить 18 тисяч 291 осіб
З початку епідемії в Україні зареєстровано 18 291 випадків інфікування, померло 514 хворих (+17 за добу), видужало - 5116 осіб (+210 за добу).
Про це повідомляє МОЗ України, пише RegioNews.
Відсоток хворих жінок - 58%, чоловіків - 42%.
Статистика вікових категорій з підтвердженим коронавірусом:
0-17 років - 7%
18-29 років - 12%
30-49 років - 36%
50-59 років - 37%
70+ років - 9%
Нагадаємо, Кабмін опублікував постанову про послаблення карантину.
Вчені прогнозують наприкінці травня спад епідемії COVID-19 в Україні
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