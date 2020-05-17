МАУ закрила продаж квитків на міжнародні авіарейси до 1 липня

Через фінансову кризу літати за кордон у червні авіакомпаніям економічно невигідно

Фото: КийАвіа

Через фінансову кризу літати за кордон у червні авіакомпаніям економічно невигідно

Криза призведе також до зміни сервісу в аеропортах і на борту суден після відновлення польотів

Міжнародні авіалінії України закрили продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня після аналізу ситуації в країнах потенційної маршрутної мережі, а також в Україні.

Про це повідомив президент авіакомпанії Євген Дихне, пише RegioNews з посиланням на avianews.

За словами Дихне, прогноз розвитку галузі в Україні, як і у всьому світі є жалюгідним: галузь вийде на показники, які планувалися на 2020 рік, тільки в 2023 році.

Дихне вважає, що в першу чергу доцільно відновити середньомагістральні перельоти. Це вплине на структуру флоту компаній, які почнуть виводити з балансу старі і далекомагістральні літаки.

Пріоритетом діяльності авіакомпаній стане зниження витрат шляхом ефективного управління своїм парком. Вони будуть використовувати закінчення дії договорів для скорочення парків, а також намагатися знижувати лізингові платежі", - зазначив президент МАУ.

Дихне також вважає, що через кризу зміниться сервіс в аеропортах і на борту літаків. Будуть тимчасово закриті бізнес-зали та магазини Duty Free. На рейсах заборонять провезення ручної поклажі в салоні, а замість гарячого харчування почнуть видавати упаковані страви.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Ryanair має намір відновити 40% рейсів в липні.

Компанії Czech Airlines, Wizz Аіг і Lufthansa протягом травня - максимум на початку червня планували відновити регулярні рейси з України в Європу.

Нагадаємо, що "Бориспіль" увійшов у трійку кращих аеропортів Східної Європи.