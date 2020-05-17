МАУ закрила продаж квитків на міжнародні авіарейси до 1 липня
Криза призведе також до зміни сервісу в аеропортах і на борту суден після відновлення польотів
Міжнародні авіалінії України закрили продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня після аналізу ситуації в країнах потенційної маршрутної мережі, а також в Україні.
Про це повідомив президент авіакомпанії Євген Дихне, пише RegioNews з посиланням на avianews.
За словами Дихне, прогноз розвитку галузі в Україні, як і у всьому світі є жалюгідним: галузь вийде на показники, які планувалися на 2020 рік, тільки в 2023 році.
Дихне вважає, що в першу чергу доцільно відновити середньомагістральні перельоти. Це вплине на структуру флоту компаній, які почнуть виводити з балансу старі і далекомагістральні літаки.
Пріоритетом діяльності авіакомпаній стане зниження витрат шляхом ефективного управління своїм парком. Вони будуть використовувати закінчення дії договорів для скорочення парків, а також намагатися знижувати лізингові платежі", - зазначив президент МАУ.
Дихне також вважає, що через кризу зміниться сервіс в аеропортах і на борту літаків. Будуть тимчасово закриті бізнес-зали та магазини Duty Free. На рейсах заборонять провезення ручної поклажі в салоні, а замість гарячого харчування почнуть видавати упаковані страви.
Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Ryanair має намір відновити 40% рейсів в липні.
Компанії Czech Airlines, Wizz Аіг і Lufthansa протягом травня - максимум на початку червня планували відновити регулярні рейси з України в Європу.
Нагадаємо, що "Бориспіль" увійшов у трійку кращих аеропортів Східної Європи.
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