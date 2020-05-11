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Ірина Федоляк Журналіст [email protected]
11 травня 2020, 13:16 6

"Бориспіль" увійшов у трійку найкращих аеропортів Східної Європи

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11 травня 2020, 13:16 6
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За оцінкою авіаційного сервісу Skytrax київське летовище потрапило у трійку лідерів
Аеропорт Бориспіль. Фото: сторінка аеропорту в Facebook
За оцінкою авіаційного сервісу Skytrax київське летовище потрапило у трійку лідерів

Сьогодні, 11 травня, анонсовано переможців премії World Airport Awards 2020 за версією респектабельної організації з оцінки авіаційного сервісу Skytrax. Жоден український аеропорт не потрапив в загальний ТОП-100, проте "Бориспіль" потрапив у ТОП-10 найкращих аеропортів у Східній Європі.

Про це повідомляє видання lowcost.ua, передає RegioNews.

Жоден український аеропорт не потрапив в загальний ТОП-100. Проте київське летовище "Бориспіль” потрапило у ТОП-10 найкращих аеропортів у Східній Європі.

В цьогорічному опитуванні взяли участь представники понад 100 різних національностей, котрі оцінили 550 летовищ по всьому світу. Опитування проводилось з вересня 2019 по лютий 2020 року. Всі записи були ретельно перевірені, щоб ідентифікувати IP та інформацію про користувачів, з подальшим видаленням дублікатів або підозрілих голосів.

Найкращим аеропортом світу в 2020 році за версією Skytrax восьмий раз у свої історії став Міжнародний аеропорт Чангі в Сінгапурі (SIN). Він також став найкращим в Азії, кращим летовищем з трафіком 60-70 мільйонів пасажирів та аеропортом з найкращими зручностями для відпочинку.

ТОП-10 найкращих світових аеропортів:

  • Міжнародний аеропорт "Чангі” – Сінгапур.
  • Міжнародний аеропорт Токіо "Ханеда” – Японія.
  • Міжнародний аеропорт Дохи "Хамад” – Катар.
  • Міжнародний аеропорт Сеула "Інчхон” – Південна Корея.
  • Міжнародний аеропорт Мюнхен імені Франца-Йозефа Штрауса – Німеччина.
  • Міжнародний аеропорт Гонконга.
  • Міжнародний аеропорт "Наріта” – Японія.
  • Міжнародний аеропорт "Кансай” – Японія.
  • Міжнародний аеропорт "Схіпгол” – Нідерланди.
  • Міжнародний аеропорт "Кансай” – Японія.

Читайте також: Три авіакомпанії до кінця травня відновлять рейси з України. На сайтах деяких компаній вже відкрили бронювання квитків.


Київ рейтинг аеропорт Бориспіль
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