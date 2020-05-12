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12 травня 2020, 12:53 12

Авіакомпанія Ryanair має намір відновити 40% рейсів в липні

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12 травня 2020, 12:53 12
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Авіакомпанія планує виконувати близько 1000 польотів в день
Фото: pexels
Авіакомпанія планує виконувати близько 1000 польотів в день

Ірландська Ryanair Holdings Plc, найбільший в Європі авіаперевізник-дискаунтер, з 1 липня планує відновити 40% своїх рейсів, з низкою нових правил для пасажирів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Європейську правду.

При цьому певний час для пасажирів буде діяти ряд нових правил.

У повідомленні компанії наголошується, що екіпаж літака та пасажири будуть зобов'язані носити медичні маски на борту. Крім того, бортове обслуговування буде обмежено роздачею снеків в індивідуальній упаковці, а також напоїв.

Всі фінансові розрахунки на борту літака будуть безготівковими, відзначають в компанії. Крім того, авіаперевізник вживатиме заходів, аби уникнути виникнення черг в туалет. Пасажири повинні будуть спочатку звернутися до персоналу і отримати дозвіл.

Тим, хто подорожує до країн Євросоюзу, потрібно буде заповнювати спеціальну форму і вказувати заплановану тривалість і місце перебування. Цю інформацію передаватимуть урядам країн ЄС для моніторингу карантинних заходів.

Раніше повідомлялося, що авіаперевізники Czech Airlines, Wizz Аіг і Lufthansa протягом травня - максимум на початку червня плануют відновити регулярні рейси з України в Європу.

Нагадаємо, що "Бориспіль" увійшов у трійку кращих аеропортів Східної Європи


карантин авіаперельоти літак коронавірус
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