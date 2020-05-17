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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
17 мая 2020, 15:38 5

МАУ закрыла продажу билетов на международные авиарейсы до 1 июля

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17 мая 2020, 15:38 5
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Из-за финансового кризиса летать за границу в июне авиакомпаниям экономически невыгодно
Фото: КийАвиа
Из-за финансового кризиса летать за границу в июне авиакомпаниям экономически невыгодно

Кризис приведет также к изменению сервиса в аэропортах и на борту судов после возобновления полетов

Международные авиалинии Украины закрыли продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля после анализа ситуации в странах потенциальной маршрутной сети, а также в Украине.

Об этом сообщил президент авиакомпании Евгений Дыхне, пишет RegioNews со ссылкой на avianews.

По словам Дыхне, прогноз развития отрасли в Украине, как и во всем мире является плачевным: отрасль выйдет на показатели, которые планировались на 2020 год, только в 2023 году.

Дыхне считает, что в первую очередь целесообразно восстановить среднемагистральные перелеты. Это повлияет на структуру флота компаний, которые начнут выводить с баланса старые и дальнемагистральные самолеты.

Приоритетом деятельности авиакомпаний станет снижение затрат путем эффективного управления своим парком. Они будут использовать окончания действия договоров для сокращения парков, а также стараться снижать лизинговые платежи", - отметил президент МАУ.

Дыхне также считает, что из-за кризиса изменится сервис в аэропортах и на борту самолетов. Будут временно закрыты бизнес-залы и магазины Duty Free. На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне, а вместо горячего питания начнут выдавать упакованные блюда.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Ryanair намерен восстановить 40% рейсов в июле.

Компании Czech Airlines, Wizz Air и Lufthansa в течение мая - максимум в начале июня планировали возобновить регулярные рейсы из Украины в Европу.

Напомним, что "Борисполь" вошел в тройку лучших аэропортов Восточной Европы.


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