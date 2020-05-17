МАУ закрыла продажу билетов на международные авиарейсы до 1 июля
Кризис приведет также к изменению сервиса в аэропортах и на борту судов после возобновления полетов
Международные авиалинии Украины закрыли продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля после анализа ситуации в странах потенциальной маршрутной сети, а также в Украине.
Об этом сообщил президент авиакомпании Евгений Дыхне, пишет RegioNews со ссылкой на avianews.
По словам Дыхне, прогноз развития отрасли в Украине, как и во всем мире является плачевным: отрасль выйдет на показатели, которые планировались на 2020 год, только в 2023 году.
Дыхне считает, что в первую очередь целесообразно восстановить среднемагистральные перелеты. Это повлияет на структуру флота компаний, которые начнут выводить с баланса старые и дальнемагистральные самолеты.
Приоритетом деятельности авиакомпаний станет снижение затрат путем эффективного управления своим парком. Они будут использовать окончания действия договоров для сокращения парков, а также стараться снижать лизинговые платежи", - отметил президент МАУ.
Дыхне также считает, что из-за кризиса изменится сервис в аэропортах и на борту самолетов. Будут временно закрыты бизнес-залы и магазины Duty Free. На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне, а вместо горячего питания начнут выдавать упакованные блюда.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Ryanair намерен восстановить 40% рейсов в июле.
Компании Czech Airlines, Wizz Air и Lufthansa в течение мая - максимум в начале июня планировали возобновить регулярные рейсы из Украины в Европу.
Напомним, что "Борисполь" вошел в тройку лучших аэропортов Восточной Европы.
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