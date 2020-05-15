Відновлення авіарейсів залежить не тільки від України, - міністр

Про готовність незабаром "відкрити небо" заявила Чехія

Фото: Facebook Міністерство інфраструктури України

Про готовність незабаром "відкрити небо" заявила Чехія

Відновлення авіасполучення з Україною залежить від інших держав.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє RegioNews з посиланням на "Радіо Свобода".

У Мінінфраструктури стверджують, що вже ведуть переговори з іншими країнами про можливе відкриття повітряного простору. Дії України будуть дзеркальними по відношенню до європейських держав.

Зокрема, Чехія вже заявила, що готова відновити сполучення з Україною з кінця травня. У Німеччині ж повідомили, що готові відновити співпрацю з червня.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві інфраструктури закликали не розраховувати на швидкий запуск авіарейсів.