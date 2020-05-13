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Альона Коханчук Редактор [email protected]
13 травня 2020, 14:44 18

Міністра інфраструктури запросили на інспекцію аеродрому у Миколаїв

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13 травня 2020, 14:44 18
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У миколаївському аеропорту переконані, що їхня смуга набагато краща за херсонську
Фото: Facebook
У миколаївському аеропорту переконані, що їхня смуга набагато краща за херсонську

Міністра інфраструктури України Владислава Криклія запрошують до Миколаєва проінспектувати якість злітно-посадкової смуги місцевого аеродрому.

Пост із запрошенням міністра опублікував у Facebook директор КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" і за сумісництвом депутат обласної ради Федір Барна, передає RegioNews.

Варто зазначити, що напередодні міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що вважає недоцільним вкладати з державного бюджету гроші у розвиток аеропорту Миколаєва, оскільки в Херсоні вже є працюючий аеропорт, де, на думку міністра, посадкова смуга в кращому стані. Про це він розповів в ефірі телеканалу НІС-ТВ.

Після цього, за словами Барни, він отримав десятки дзвінків і СМС зі словами підтримки від пілотів та представників авіакомпаній, у тому числі і міжнародних "лоукостерів", з якими аеропорт "Миколаїв" веде переговори щодо запуску рейсів.

Всі вони в один голос запевнили, що, якби міністр своїми очима побачив злітно-посадкову смугу у миколаївському аеропорту, то ніколи б не повторив би тої заяви, яку він зробив", - упевнений керівник КП.

У зв'язку з цим Барна запросив міністра інфраструктури своїми очима побачити, що вже зроблено, і в якому стані злітно-посадкова смуга. Директор аеропорту впевнений, що Криклій змінить свою думку після побаченого.

Сьогодні ми працюємо над планом виходу із карантину. У нас є чіткі пункти та графіки. До речі, незважаючи на те, що вже зараз обговорюються варіанти відновлення перельотів всередині України, досі ні від Украероруху, ні від міністерства інфраструктури немає чітких сигналів, як будуть працювати аеропорти після закінчення карантину. В тому числі, незважаючи на розпорядження президента, миколаївський аеропорт досі не отримав чіткої відповіді щодо роботи диспетчерів", - написав Барна.

Зазначимо,що злітно-посадкова смуга у Миколаївському міжнародному аеропорту була відновлена в 2017 року за 24 мільйони гривень, які були виділені з бюджету Миколаївської міської ради.

Варто додати, що після ремонту у миколаївському аеропорту розгорівся цілий скандал. Наразі у КП будівельна компанія "Житлопромбуд" хоче через суд стягнути 43 мільйони гривень.

Раніше повідомлялося, що рейси "Миколаїв-Київ" можуть запустити 2 липня.


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