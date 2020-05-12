18:30  12 травня
Коронавірус: найважливіше за добу
15:24  12 травня
Кабмін попросили послабити карантин для прихожан українських церков
15:08  12 травня
Міністерство освіти повідомило дату проведення ЗНО
UA | RU
UA | RU
12 травня 2020, 16:27 14

У Мінінфраструктури закликають не вірити в можливість авіарейсів у травні

Читайте также
на русском языке
12 травня 2020, 16:27 14
Читайте также на русском языке
Кабмін нагадав, що рішення про відкриття кордонів приймає виключно Уряд
Фото: pixabay.com
Кабмін нагадав, що рішення про відкриття кордонів приймає виключно Уряд

У Міністерстві інфраструктури вважають, що не варто вірити авіакомпаніям, які відкрили бронювання на рейси з кінця травня-початку червня.

Як передає RegioNews, про це представникам hromadske заявила прессекретарка міністерства Оксана Герасимова.

В уряді нагадали, що рішення про відкриття кордонів ухвалює виключно Кабінет Міністрів. А тут поки лише готуються внести зміни у відповідні постанови і розробляють рекомендації щодо роботи аеропортів. При цьому про міждержавне сполучення поки що взагалі не йдеться.

Таким чином, вважають у Мінінфраструктури, авіакомпанії вводять людей в оману.

Зазначимо, раніше в уряді заявляли, що влітку варто чекати поновлення хіба що внутрішніх авіаперельотів. Тоді як рейси з України та в Україну раніше осені навряд чи дозволять.

Нагадаємо, нещодавно низка авіаперевізників заявила, що вже у травні готові відновити сполучення між Україною і Європою.


транспорт авіаперельоти Мінінфраструктури аеропорт
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Авіакомпанія Ryanair має намір відновити 40% рейсів в липні
12 травня 2020, 12:53
"Бориспіль" увійшов у трійку найкращих аеропортів Східної Європи
11 травня 2020, 13:16
Аеропорт Рівного виставили на продаж за борги
06 травня 2020, 15:04
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
12 травня 2020, 22:00
"Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
06 травня 2020, 16:48
Чернишов з'їздив до Вінниці пропіарити досягнення команди Гройсмана
07 травня 2020, 20:59
Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків
07 травня 2020, 17:04
Ослаблення карантину в Києві не торкнеться транспорту
06 травня 2020, 13:15
Кабмін планує збільшити ліміт кількості пасажирів у громадському транспорті
06 травня 2020, 14:51
Останні Популярні
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Вадим Денисенко
Всі блоги »
"Грошей нема, та ви тримайтесь": мери міст про бюджетні втрати та вихід з карантину
08 травня 2020, 12:00
Битва за Київ: як одесит Гончаренко може зіпсувати гру Кличка
07 травня 2020, 14:00
Всі публікації »
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
08 травня 2020, 07:19
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Всі відео »
Марцінків Руслан
Міський голова Івано-Франківська
Геннадій Труханов
Міський голова Одеси
Віталій Кличко
Міський голова Києва
Всі досьє »