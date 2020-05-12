У Мінінфраструктури закликають не вірити в можливість авіарейсів у травні
У Міністерстві інфраструктури вважають, що не варто вірити авіакомпаніям, які відкрили бронювання на рейси з кінця травня-початку червня.
Як передає RegioNews, про це представникам hromadske заявила прессекретарка міністерства Оксана Герасимова.
В уряді нагадали, що рішення про відкриття кордонів ухвалює виключно Кабінет Міністрів. А тут поки лише готуються внести зміни у відповідні постанови і розробляють рекомендації щодо роботи аеропортів. При цьому про міждержавне сполучення поки що взагалі не йдеться.
Таким чином, вважають у Мінінфраструктури, авіакомпанії вводять людей в оману.
Зазначимо, раніше в уряді заявляли, що влітку варто чекати поновлення хіба що внутрішніх авіаперельотів. Тоді як рейси з України та в Україну раніше осені навряд чи дозволять.
Нагадаємо, нещодавно низка авіаперевізників заявила, що вже у травні готові відновити сполучення між Україною і Європою.
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